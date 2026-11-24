أعلنت إنفيديا عن إعادة تعيين جينسن هوانغ كرئيس تنفيذي، مما دفع سهم الشركة للارتفاع بنسبة 34.3 في المئة وزاد من ثروة المليارديرات وكبار المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بشكل كبير.

شهدت أسواق المال الأمريكية يوم الاثنين موجة صعود تاريخية لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، برز في مقدمتها شركة " إنفيديا" التي قادت المعركة الصعودية، بعد الإعلان الرسمي عن إعادة تعيين مؤسسها ورئيسها التنفيذي " جينسن هوانغ" مرة أخرى إلى منصبه، وهو قرار مفاجئ أعاد دفعة قوية من الثقة إلى المستثمرين ورفعت قيمة ثروات عدد من كبار مليارديرات العالم بمليارات الدولارات، وسط تركيز واسع على تداعيات هذا القرار على مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي والتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة "إن بي آر" الأمريكية.

ارتفاع سهم إنفيديا وتأثيره على ثروات المليارديرات

سجل سهم شركة "إنفيديا" قفزة استثنائية تجاوزت 30 في المئة خلال تعاملات يوم الاثنين، فيما أشارت تقارير مالية مفصلة إلى أن المكاسب الفعلية بلغت نحو 34.3 في المئة خلال إحدى مراحل التداول، وهو ما انعكس بصورة فورية وملموسة على صافي ثروة الرئيس التنفيذي "جينسن هوانغ"، الذي يمتلك حصة مباشرة تقدر بنحو 3.5 في المئة من الشركة، وقد قدرت مجلة "فوربس" ارتفاع ثروته بنحو 32.5 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى نحو 143.67 مليار دولار أمريكي، متقدماً خمسة مراكز في قائمة أغنى الأشخاص في العالم ليحتل المركز الثالث عشر، ولم تقتصر هذه الموجة الذهبية على مؤسس الشركة فحسب، بل امتدت مكاسبها إلى عدد من أبرز المليارديرات في قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروة إيلون ماسك بنحو 59.7 مليار دولار، وصعدت ثروة مايكل ديل بنحو 17.5 مليار دولار، فيما أضافت المكاسب نحو 13.7 مليار دولار إلى ثروة لاري إليسون، في انعكاس واضح لارتباط مباشر وثيق بين ثروات كبار المستثمرين وأداء أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يبرز حساسية هذه الأسواق للتغيرات الإدارية الكبرى.

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تفاعل الرئيس ترامب وإفصاحاته المالية مع القرار

في تطور لافت وكشفت تقارير مالية عن استفادة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" المحتملة من ارتفاع حاد في أسهم إنفيديا، إذ تشير إفصاحاته المالية الرسمية إلى احتمال امتلاكه ما يصل إلى 370 ألف سهم في الشركة حتى نهاية سبتمبر الماضي، وبناءً على هذا الحد الأقصى، قد تكون قيمة استثماراته ارتفعت بنحو 15 مليون دولار خلال موجة الصعود الأخيرة، بينما يبلغ الحد الأدنى للمكاسب المقدرة نحو 1.3 مليون دولار، بافتراض امتلاكه 32 ألف سهم فقط، وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن هذه الأرقام تقديرية وتعكس زيادة محتملة في القيمة السوقية للأسهم، ولا تعني بالضرورة تحقيق أرباح نقدية فعلية محققة في الوقت الراهن، وكان "جينسن هوانغ" قد تقدم باستقالته في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكن بعد أقل من أسبوعين على تنحيه وسط تقارير أثارت جدلاً واسعاً بشأن علاقاته الشخصية، من بينها ادعاءات تتعلق بامرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، جاء قرار مجلس إدارة "إنفيديا" بإعادة تعيينه كرئيس تنفيذي بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمشاورات الدقيقة، وتلقي ملاحظات من مستويات عليا داخل الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى ثقته الراسخة بأن عودة "هوانغ" لا تشكل خطراً على الأمن القومي، وفي هذا السياق، أعلن "دونالد ترامب" دعمه الكامل لعودة "جينسن هوانغ" إلى سدة الحكم في الشركة، مؤكداً أنه تدخل شخصي مباشر لدى مجلس إدارة "إنفيديا" للمساعدة في إقناعه بإعادة الرئيس التنفيذي إلى منصبه، وقال "دونالد ترامب" في تصريحات صريحة لشبكة "سي إن بي سي" إنه تحدث مع أعضاء المجلس ونجح في إقناعهم، كما وصف قرار إعادة "جينسن هوانغ" بأنه القرار الصحيح تماماً، معتبراً أن قيادته ضرورية لضمان نجاح الشركة وازدهار الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات العالمية.

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انتقادات الحوكمة والتحقيقات المستمرة للشركة

رغم المكاسب المالية الكبيرة التي حققتها الشركة والمستثمرون، أثارت عودة "جينسن هوانغ" تساؤلات جدلية واسعة بشأن حوكمة الشركات وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية بشكل متزايد، خاصة في ظل تأكيد "دونالد ترامب" على تدخله المباشر في قرار مجلس الإدارة، واستمرار التحقيقات الرسمية المرتبطة بالادعاءات المحيطة بـ"جينسن هوانغ" وحساباته، كما دعا مشرعون ديمقراطيون إلى استمرار الرقابة المشددة على شركة "إنفيديا" والتحقق الدقيق من مدى التزامها الصارم بضوابط التصدير الأمريكية الخاصة بالرقاقات المتقدمة، في خطوة تعكس القلق من الدور الجيوسياسي لهذه التكنولوجيا، وتعكس هذه التطورات الأخيرة مدى التأثير المتزايد لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق المال العالمية، حيث لم تعد تحركات شركات الرقائق الكبرى تؤثر في المستثمرين والمؤشرات الاقتصادية الكبرى فحسب، بل باتت قادرة على إعادة تشكيل ترتيب الثروات العالمية خلال جلسة تداول واحدة فقط، وتبرز عودة "جينسن هوانغ" باعتبارها حدثاً استثمارياً واستراتيجياً يتجاوز حدود التغيير الإداري الروتيني، في ظل الدور المحوري والحيوي الذي تلعبه شركة "إنفيديا" في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي المتسارع، مما يجعل قراراتها الحالية نقطة تحول قد تتردد آثارها على مدى السنوات القادمة.