إعادة حقيبة سفرة عربية مليئة بأكثر من عشرين ألف دولار و150 غراماً من الذهب إلى صاحبتها قبل مغادرة دبي إلى السعودية

نجحت شرطة دبي، عبر الإدارة العامة لأمن المطارات، في العثور على حقيبة سفرة عربية في مطار رقم 1 تحتوي على أموال نقدية، ذهب، هواتف ومستندات شخصية، وأعادت تسليمها إلى صاحبتها قبل رحلتها إلى السعودية، مما أظهر كفاءة العمل الأمني واهتمامه بمسافري الدولة.

قامت الإدارة العامة ل أمن المطارات في شرطة دبي بإنقاذ موقف محبط تحول إلى فرحة كبيرة عندما نجحت في استعادة حقيبة سفر عربية فقدتها في صالة مطار رقم 1، وأعادت إليها جميع مقتنياتها الثمينة قبل أن تغادر إلى المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الإنجاز بعد أن عثر أحد موظفي الأمن على حقيبة سوداء اللون في أحد المناطق المفتوحة داخل المبنى، وتبين من فحص محتوياتها وجود مبلغ نقدي يساوي عشرين ألف دولار أمريكي، و150 غراماً من الذهب، إلى جانب مبالغ بعملات مختلفة، وهواتف نقالة من علامات تجارية متعددة، ومستندات شخصية توضح هوية صاحبة الحقيبة. وقد أبقـى هذا الاكتشاف فرقاً من ضباط الأمن في حالة تأهب عالية، حيث لم يستلموا بلاغاً مسبقاً عن فقدان بهذه التفاصيل.

في تفاصيل الحادث، أوضح العقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، أن العثور على الحقيبة استدعى تشكيل فريق عمل خاص لتتبع مسار سيدة المسافرة وتحديد أفضل وسيلة لإيصال الحقيبة إليها قبل مغادرتها البلاد. وأشار إلى أن غرفة العمليات تم إبلاغها فوراً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق الحادث وضمان سلامة المحتويات.

وقد تواصل الفريق مع السيدة المتجهة إلى السعودية التي كانت في حالة قلق شديدة من احتمال فقدان أموالها وذهبها، ومخاوفها من عدم القدرة على اللحاق برحلتها في حال استغرق الأمر وقتاً طويلاً. بعد إتمام جميع الفحوصات وتأكيد صحة الأوراق والتصريحات اللازمة، قامت شرطة دبي بتسليم الحقيبة إلى صاحبتها في الوقت المناسب، قبل أن تغادر إلى وجهتها.

عبّرت السيدة عن سعادتها الغامرة وامتنانها العميق لجهود الشرطة، مؤكدةً أن هذه التجربة أظهرت لها مدى حرص الجهات الأمنية في دبي على مساعدة المسافرين وإعادة مطمئنتهم. إن such incident underscores the professionalism and dedication of Dubai Airport Security in safeguarding passengers' belongings and ensuring a smooth travel experience. هذا الحدث يعكس ثقافة السلامة والاهتمام بالمواطنين والزوار على حد سواء، ويؤكد على أهمية التعاون بين أفراد الأمن والمسافرين لتجنب الخسائر وتسهيل عمليات الاسترداد في حالات فقدان الأمتعة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شرطة دبي أمن المطارات حقيبة مسافرة قضية فقدان أمتعة الذهب والنقود

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ختام بطولة الذيد الرمضانية للرماية | صحيفة الخليجاختتمت بطولة الذيد الرمضانية للرماية الهوائية في دورتها ال 29 بمشاركة 150 متسابقاً من مختلف أندية

Read more »

تعاون لإدارة القيمة الرقمية لـ 150 مليون شخصأعلنت «إيرتل إفريقيا»، مجموعة الاتصالات التي تضم أكثر من 150 مليون مشترك في..

Read more »

فيضانات الهند تقتل مجموعة من الحيوانات النادرةقالت السلطات الهندية، إن أكثر من 150 حيواناً، بينها تسعة من حيوانات وحيد القرن النادرة

Read more »

الاتحاد الأوروبي يباشر دفع مساعدة مالية طارئة للسلطة الفلسطينيةأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية

Read more »

«جلف لاند» تُبرم صفقة بيع بـ150 مليون درهم لـ 41 وحدةأعلنت شركة جلف لاند للتطوير العقاري عن إتمام صفقة بيع مجمّعة بقيمة 150 مليون درهم...

Read more »

أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسياقال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد إن غارات روسية بطائرات مسيرة ونحو 150 اشتباكا في ساحة...

Read more »