إطلاق بوابة التمويل لصندوق المرونة الصناعية بقيمة مليار درهم

مصرف الإمارات للتنمية ووزارة الصناعة يفتحان باب التقديم للصندوق الوطني للمرونة الصناعية لتمويل المشاريع الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي.

باشر مصرف الإمارات للتنمية ، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، تفعيل البوابة الإلكترونية الرسمية لتقديم طلبات التمويل ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية. وتأتي هذه الخطوة العملية في إطار المبادرة الوطنية الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار درهم إماراتي، والمصممة لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.

تفعيل البوابة وآليات الحوكمة المشتركة

تزامن إطلاق المنصة الرقمية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، الذي ترأسه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمشاركة كل من وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية. وقد عقد الاجتماع في مكتب الوزارة بدبي، حيث تم مناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق لضمان كفاءة التنفيذ وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة.

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ويهدف هذا الإجراء إلى ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، مما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة. وتدعو الجهات المعنية المصانع الجديدة والشركات القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة إلى تقديم طلباتها للاستفادة من هذه الحلول.

أهداف الصندوق واستراتيجية التوطين

أكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات).

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وأوضح الوكيل أن الصندوق يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل. ويهدف ذلك إلى دعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة بشكل مباشر ومستدام.

وأضاف النويس أن الوزارة تسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وتطوير الصناعات المتقدمة. ويعمل هذا النهج على تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، مما يجعل الصندوق أداة فعالة لربط الفرص الصناعية بالتمويل اللازم.

دعم المصرف للشركات والقطاعات المستهدفة

من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. وأكد أن الشراكة مع وزارة الصناعة ستوفر تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في أعمالهم القائمة.

وأشار النقبي إلى أن مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق يدعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية. كما دعا الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف للاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.

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شروط التمويل والمزايا المالية المتاحة

كان مجلس الوزراء قد أعلن في أبريل 2026 عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية محددة مثل الصناعات الدوائية والمكونات الفعالة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار الإمدادات. ويشجع الصندوق المشاريع على تبني تقنيات متقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي الصناعي لتحسين الكفاءة والإنتاجية.

يوفر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة. تشمل المزايا تمويلات بدون فوائد بنسبة 0% مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%، وتمويل نفقات رأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهل.