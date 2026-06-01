إطلاق الدورة الثالثة للهيكل التنظيمي لمركز باحثي الإمارات: خطوات استراتيجية نحو تميز البحث العلمي

أعلن مركز باحثي الإمارات عن بدء الدورة الثالثة لهياكله المؤسسي، مع تشكيل مجلس جديد يضم شخصيات بارزة لتوجيه السياسات العليا وتعزيز الحوكمة. تأتي الخطوة ضمن رؤية الإمارات 2031 لتطوير البحث العلمي وتحقيق اقتصاد المعرفة المستدام.

أعلن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات عن انطلاق الدورة الثالثة من هيكله التنظيمي والمؤسسي الجديد، عقب انتهاء الفترة السابقة بنجاح. جاءت هذه الخطوة في إطار الإستراتيجية الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2031، والتي تسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث منظومة البحث العلمي لتواكب المتطلبات المحلية والعالمية.

يهدف المركز من خلال هذه الدورة إلى رفع كفاءة الأداء وتوسيع شبكة التعاون البحثي، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار.



وتم تشكيل مجلس جديد يتولى رسم السياسات العليا وتوجيه جميع الأنشطة البحثية. تم اختيار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيساً للمجلس، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلّا نائباً للرئيس. كما شغل الدكتور فراس حبّال منصب رئيس المركز وعضو مجلس الأمناء، ودور الدكتور فوّاز حبّال كأمين عام للمركز وعضو في المجلس.

يشارك في المجلس مهندسون وإداريون بارزون مثل المهندس عبد الرحمن الحمادي، وخالد آل علي الذي يرأس اللجنة المالية، والدكتور يوسف آل علي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عبد الله الزعابي والدكتورة نورا الكربي التي تتولى رئاسة اللجنة العلمية.



أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي أن إنشاء المجلس الاستشاري والمجلس العلمي يمثل امتداداً لمجلس الأمناء، ويعدّ ركيزة أساسية لتجويد صنع القرار وتحسين الأداء الأكاديمي بما يتماشى مع مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد knowledge‑based مستدام.

وأضاف أن التغييرات لا تتعلق مجرداً بتبديل المسميات، بل تتجه نحو نموذج مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية. من جهته، أشاد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلّا بأن التشكيل الجديد يمنح المركز ديناميكية أعلى لإدارة النمو واستثمار الكفاءات، ويساهم في توزيع الصلاحيات بصورة متوازنة وتوسيع حضور المركز على المستوى التنافسي محلياً وإقليمياً وعالمياً.



كخطوة أولى لتطوير الحوكمة، أصدر المجلس قراراً بتأسيس المجلس الاستشاري والمجلس العلمي كآلية تضمن الفصل المرن بين التوجيه الاستراتيجي والعمل التنفيذي.

يهدف المجلس الاستشاري إلى بناء جسور وشراكات دولية مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية، واستشراف فرص تمويلية ومعرفية تدعم استدامة المركز. أما المجلس العلمي فيتولى الإشراف على جودة المخرجات البحثية، وضمان حماية الملكية الفكرية وتطوير البرامج البحثية لتتوافق مع أعلى المعايير الأكاديمية العالمية. فيما اختتم المركز بياناً يؤكد أن الدورة الثالثة للهيكل التنظيمي والمؤسسي تمهّد مرحلة جديدة من التميز والجاهزية لمواكبة المتغيرات العلمية العالمية، مع التزام تام بالشفافية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية لضمان أعلى مستويات الجودة في جميع الأنشطة البحثية





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