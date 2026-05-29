إطلاق دار نشر الجامعة الأمريكية بالشارقة في معرض وارسو لدعم البحث والترجمة وتبادل المعرفة

أطلقت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال معرض وارسو الدولي للكتاب، بحضور نخبة من الناشرين والكتاب والأكاديميين. كشفت الدار عن أول إصداراتها وأعلنت حقوق نشر كتاب بريجنسكي بالعربية لعام 2026.

أعلنت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ، عن إطلاق دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب ، حيث تشارك إمارة الشارقة كضيف شرف لهذا العام.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز دور الجامعة في نشر المعرفة ودعم البحث العلمي والترجمة، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي بين المنطقة العربية والعالم. وقد تأسست دار النشر الجديدة لتكون الذراع النشرية الرسمية للجامعة، معتمدة معايير تحريرية رفيعة المستوى، وملتزمة بنشر أعمال ذات أهمية إقليمية ودولية تسهم في إثراء الحوار حول الثقافة والمجتمع والتجربة الإنسانية.

في كلمتها خلال حفل الإطلاق، أكدت سمو الشيخة بدور أن دور الجامعة لا يقتصر على إنتاج المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل نشرها وترجمتها وتداولها لدمجها في الحوار المجتمعي عبر الثقافات المختلفة. وقد شهد البرنامج الثقافي للشارقة كضيف شرف مشاركة نخبة من الناشرين والكتاب والأكاديميين والفنانين والمؤسسات الثقافية من الإمارات وبولندا، مما أتاح تقديم رؤية الشارقة الثقافية المتميزة من خلال الأدب والنشر والفنون والحوار الفكري.

كشفت سمو الشيخة بدور عن أول إصدارات دار النشر الجديدة: كتاب "الجامعة الأمريكية في الشارقة: ميراث عريق، 25 عاماً من التميز والريادة، 1997 إلى اليوم"، وهو إصدار تذكاري يوثق مسيرة الجامعة منذ تأسيسها عام 1997 وحتى اليوم. استغرق إعداد هذا الكتاب سنوات عديدة لتقديم سرد معمق لتاريخ الجامعة عبر شهادات وأصوات من مختلف أفراد المجتمع الجامعي، بما في ذلك القيادات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجون والقيادات السابقة.

كما أعلنت الدار عن أول عنوان تحصل على حقوق نشره باللغة العربية، وهو كتاب "زبيغ: زبيغنيو بريجنسكي وسياسة القوة الأمريكية العظمى - سيرة عرّاف" من تأليف إدوارد لوس. من المتوقع صدور النسخة العربية الأولى ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في عام 2026، ويتناول الكتاب سيرة زبيغنيو بريجنسكي، رجل الدولة والمفكر البولندي الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأسبق للرئيس الأمريكي. تعكس هذه الخطوة التزام الجامعة بتقديم محتوى فكري وعلمي متميز يثري المكتبة العربية ويدعم حركة الترجمة.

في تعليقه على المشاركة في معرض وارسو وإطلاق دار النشر، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: "تعكس مشاركة الجامعة في معرض وارسو الدولي للكتاب طبيعة الجامعة المنفتحة على العالم والمتجذرة في الرؤية الثقافية لإمارة الشارقة. الجامعة ملتزمة بمنح البحث العلمي حضوراً أوسع في المجال العام من خلال دار نشرها ومشاركتها في برنامج الشارقة ضيف شرف.

تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في ترسيخ رسالة الجامعة المعرفية وصون الذاكرة الإقليمية وضمان وصول الإسهامات الفكرية والثقافية إلى جمهور أوسع خارج الحرم الجامعي وعبر الحدود.

" كما شارك عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جلستين نقاشيتين ضمن فعاليات المعرض. تناولت الجلسة الأولى الرؤية وراء تأسيس دار النشر كذراع جامعية للنشر، ومراحل تطويرها وإصداراتها المقبلة، والتحديات والفرص المرتبطة بنموها. سلطت الجلسة الثانية الضوء على أبحاث في التاريخ الشفهي واللهجات والذاكرة البحرية، بما في ذلك أعمال مرتبطة بمركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية وقسم الدراسات الدولية في كلية الآداب والعلوم. يؤكد هذا التنوع في الفعاليات التزام الجامعة بتعزيز الحوار الأكاديمي والثقافي على المستويين المحلي والدولي





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة معرض وارسو الدولي للكتاب ترجمة بريجنسكي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مدرب منتخب مصر يرفض إغراءات أهلي جدة: هدفي كأس العالم | صحيفة الخليجأكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن عقده مع «الفراعنة» مستمر حتى 2026 وهدفه التأهل لكأس العالم 2026 ولا يفكر في الرحيل...

Read more »

«الأبيض» يستضيف اليمن بطموح النقطة التاسعةيرفع منتخب الإمارات الوطني شعار الفوز في التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2026 وكأس آسيا

Read more »

«الأبيض» في المجموعة الأولى بالدور الثالث لتصفيات المونديالأسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب الوطني

Read more »

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

تعرف إلى أكبر نتيجة ساحقة في تاريخ كأس العالم!أيام قليلة تفصلنا عن النسخة الـ23 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

Read more »

فلقراز ࠀاغم ࠰فلي ࠂلت 2026 كلخ الظقمل هلصل بلـبل ولَقل مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة.رلقراز ࠀاغم ࠂلت 2026 كلخ الينلد ࠉلَملٌن اللَنٌغم هلصل هلضموقا لنالٍوة مللائ ࠠلَمش اللَنٌغم هلصل هلضموقا قىز ولٌيم هلصل ؘنرل ࠠلَملٌن اللَنٌغم هلصل مللائ ࠠلَمش الونلٙ 1994 ولنل 2002 موهلُ 2026

Read more »