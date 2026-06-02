إطلاق مبادرة "نسيج" لإعادة تدوير المنسوجات وتعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات

أطلقت دولة الإمارات مبادرة "نسيج" لتطوير قطاع المنسوجات بنظام دائري يركز على جمع وإعادة تدوير النفايات، وتوعية المجتمع، وتنسيق السياسات، وتعزيز الابتكار، في إطار رؤية الاستدامة الوطنية.

انطلقت المبادرة الوطنية ل إعادة تدوير المنسوجات تحت مسمى "نسيج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع المنسوجات وتحويله إلى نظام اقتصادي دائري يعتني بالاستدامة ويحد من هدر الموارد. تم إطلاق "نسيج" بدعم ومتابعة مكتب المشاريع الوطنية، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة تدوير، لتشكل منصة موحدة تعيد تعريف طريقة التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية مستدامة.

تستند المبادرة إلى خمسة ركائز استراتيجية تشمل جمع المنسوجات المستهلكة وإعادة تدويرها، وتوعية المجتمع، ودراسة سلوكيات المستهلكين وتوجهات السوق، وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز الابتكار في الأعمال الدائرية. أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، أن "نسيج" يأتي تأكيدًا لالتزام دولة الإمارات بالاستدامة كمسؤولية مشتركة، وأن المبادرة تهدف إلى تغيير سلوكيات المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية إعادة الاستخدام وتدوير النسيج.

من جانب آخر، صرح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، بأن "نسيج" تمثل خطوة محورية في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري داخل نموذج التنمية المستدامة، وأنها ستجمع تحت مظلتها مختلف الجهات الصناعية والشبابية والمجتمعية لإعادة التفكير الجماعي في قيمة الموارد. تشير الدراسات التي اعتمدت في تصميم المبادرة إلى أن حجم مخلفات المنسوجات في الدولة يبلغ نحو 220 ألف طن سنويًا، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذا التحدي.

وفي هذا الصدد، صرح وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تسعى لتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وأن "نسيج" ستساهم في وضع إطار وطني لتطوير السياسات وتنسيق البرامج المستهدفة مع التركيز على القطاع الصناعي والقطاع الخاص ورواد الأعمال. تم البدء في تنفيذ المبادرة خلال مؤتمر الأطراف "COP28" حيث وُضع الأساس الاستراتيجي لها، وتلت ذلك سلسلة من مذكرات التفاهم مع شركاء من مختلف قطاعات صناعة المنسوجات لتوحيد الجهود وتفعيل دورة اقتصادية شاملة.

استعدادًا لتفعيل هذه الرؤية، تستضيف "نسيج" فعاليتها المجتمعية الأولى تحت شعار "نسيج الفرص" في ياس مول بأبوظبي من 5 إلى 7 يونيو، لتوفر تجربة تفاعلية تشجع الجمهور على التفكير في تأثير مخلفات المنسوجات وتستكشف الحلول المستدامة. ستوسع الفعالية لتشمل مناطق أخرى في الإمارات خلال الفترات القادمة، مع برنامج مستقبلي يهدف إلى دعم الإنتاج المستدام، وتعزيز البنية التحتية لجمع وفرز وإعادة تدوير النسيج، وتطوير أبحاث ومشروعات تجريبية قابلة للتوسع.

تهدف المبادرة إلى جعل دولة الإمارات مرجعًا عالميًا في مجال الاقتصاد الدائري للمنسوجات من خلال نموذج عملي يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة لتأثير إيجابي يمتد إلى الأجيال القادمة





