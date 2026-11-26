الامارات تطلق برنامج مسرعات النفع العام برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد لاستقطاب 15 مؤسسة ناشئة وتمويلها لدعم الحلول المجتمعية المستدامة.

أعلنت وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة عن فتح باب التقديم الرسمي لبرنامج مسرعات النفع العام ، وهي مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى استقطاب وتمكين جيل جديد من مؤسسي مؤسسات النفع العام. تأتي هذه الخطوة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، لتعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة.

أهداف البرنامج ودعم المؤسسين الجدد

يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المؤسسين الذين يمتلكون أفكاراً ومبادرات واعدة تحولها إلى مؤسسات نفع عام فاعلة قادرة على إحداث أثر مستدام في المجتمع. وتؤكد معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، أن رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد تعكس اهتماماً كبيراً بتعزيز دور مؤسسات النفع العام في التنمية المجتمعية من خلال تحويل الأفكار إلى مبادرات عملية.

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ويحرص البرنامج على توفير منظومة متكاملة تشمل التدريب المتخصص والإرشاد والتمويل والدعم المؤسسي، مما يتيح للمشاركين اكتساب الخبرات والقدرات اللازمة لإدارة مؤسساتهم بنجاح. هذا الدعم الشامل يهدف إلى تعزيز فرص استمرار هذه المؤسسات وأثرها الإيجابي على المدى الطويل في مختلف القطاعات الاجتماعية.

شروط المشاركة والفترة الزمنية للتقديم

يستمر استقبال طلبات المشاركة في برنامج مسرعات النفع العام حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026، وهو جزء من منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يركز هذا الهدف على تعزيز ثقافة التطوع وتوسيع مساهمة مؤسسات النفع العام في التنمية الوطنية الشاملة.

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يستهدف البرنامج في دورته الأولى اختيار 15 مؤسسياً وفريقاً تأسيسياً من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق. يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم بشكل فردي أو ضمن فريق تأسيسي لا يتجاوز ثلاثة أعضاء، مع ضرورة توفر رؤية واضحة لتنفيذ المشروع والتزام بتحويله إلى مؤسسة نفع عام مستدامة.

آليات الاختيار والمحتوى التعليمي

تخضع الطلبات التي تجتاز مرحلة التقييم الأولي لمقابلات شخصية مع أصحابها، تمهيداً لاختيار المشاركين في الدورة الأولى التي تنطلق في شهر فبراير 2027 وتستمر حتى شهر مايو من العام نفسه. يتضمن البرنامج 16 يوماً من التعلم والتطوير العملي بنظام هجين يجمع بين الحضور والتعلم عن بُعد، ويركز على بناء المؤسسات وتجهيز المؤسسين للانطلاق.

يتجاوز البرنامج مفهوم البرامج التدريبية التقليدية، حيث يتيح للمشاركين الاستفادة المباشرة من خبرات القيادات والمتخصصين من خلال ورش العمل الحضورية والجلسات التفاعلية. سيركز المشاركون على تطوير المقومات الأساسية لتأسيس وإدارة مؤسسات النفع العام، بما في ذلك إجراءات الترخيص والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي واستقطاب التمويل.

الجوائز المالية والدعم المستمر للمشروعات

سيُختتم البرنامج في شهر يونيو 2027 بعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة لاختيار خمسة مشروعات فائزة. ستحصل هذه المشروعات على حزمة متكاملة من الدعم تشمل منحة تأسيسية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، بالإضافة إلى تمويل مماثل يصل إلى 200 ألف درهم على مدى عامين.

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تشمل الحزمة أيضاً مساحات عمل مجانية وجلسات إرشاد واستشارات استراتيجية وفرصاً للظهور الإعلامي والتواصل مع الشركاء المحتملين. سيستفيد الفائزون من شبكة للخريجين وجلسات استشارية مستمرة للمساعدة في تطوير المؤسسات ومواجهة التحديات، مما يضمن استمرار أثرها المجتمعي وتوسعها الناجح بعد انتهاء البرنامج.