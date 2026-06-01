إطلاق ثمانية طيور من أبو منجل المتوج في البرية اليابانية بعد عقود من الانقراض

أطلقت اليابان ثمانية طيور من أبو منجل المتوج المهدد بالانقراض في برية منطقة نوتو، بعد عقود من انقراضها، وذلك في مراسم بحضور ولي العهد وزوجته، وسط فرحة السكان. وتعافت الطيور بفضل برامج التكاثر المدعومة من الصين، ويرمز الإطلاق إلى الأمل بعد زلزال 2024.

شهدت اليابان حدثاً بيئياً مهماً تمثل في إطلاق ثمانية من طيور أبو منجل المتوج في البرية ببلدة هاكوي الواقعة في منطقة نوتو شمال وسط البلاد، وذلك بعد عقود من انقراض هذا النوع النادر من الطيور في اليابان .

وانطلقت الطيور الثمانية المهددة بالانقراض من أقفاصها الخشبية خلال مراسم رسمية أقيمت أمس الأحد، بحضور ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو وزوجته الأميرة كيكو، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في مجال الحفاظ على البيئة. وقد هتف السكان المحليون فرحاً عندما حلقت الطيور في السماء، في مشهد يعكس الأمل في استعادة التوازن البيئي في المنطقة التي تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذي ضربها في عام 2024.

وتعتبر طيور أبو منجل المتوج، المعروفة محلياً باسم توكي، من الرموز الثقافية والبيئية في اليابان، حيث كانت تعيش في الأراضي الرطبة والأراضي الزراعية، وتتميز بريشها الأبيض الناصع وتدرجات الألوان البرتقالية الوردية تحت أجنحتها، بالإضافة إلى العلامات الحمراء الزاهية حول عيونها. وقد انقرض هذا النوع من الطيور في جزيرة هونشو الرئيسية خلال سبعينيات القرن الماضي بسبب عمليات الصيد الجائر والتدهور البيئي الناتج عن التوسع العمراني والزراعي، ونفق آخر طائر ياباني من هذا النوع في عام 2003 على جزيرة سادو.

وعادت هذه الطيور إلى الحياة بفضل التعاون الدولي مع الصين، التي تبرعت بعدد من الطيور لليابان في إطار برنامج التكاثر الاصطناعي. ففي عام 1999، نجح التكاثر الاصطناعي لزوج من الطيور الصينية في ولادة أول فرخ ياباني من طيور أبو منجل المتوج في الأسر، وفقاً لبيانات وزارة البيئة اليابانية. ومنذ ذلك الحين، ساهمت جهود التكاثر والحفاظ على الطيور في تعافي أعدادها بشكل ملحوظ.

وفي عام 2008، تم إطلاق 10 طيور من مركز سادو لحماية الطيور في البرية بالجزيرة، حيث ارتفع عددها الآن إلى نحو 500 طائر، بحسب وزارة البيئة. وقد تم اعتبار إطلاق هذه الطيور المحببة بمثابة فأل حسن لسكان منطقة نوتو، التي لا تزال تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها في عام 2024 وأدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتأمل السلطات اليابانية أن تساهم هذه الطيور في إحياء النظام البيئي المحلي، من خلال نشر بذور النباتات والحفاظ على التوازن الطبيعي في المنطقة. يذكر أن طيور أبو منجل المتوج كانت منتشرة في شرق آسيا، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا وروسيا، لكنها تعرضت لانخفاض حاد في أعدادها بسبب فقدان الموائل الطبيعية والصيد غير القانوني. وتصنف هذه الطيور حالياً ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتتضمن خطة الحفاظ على هذه الطيور في اليابان حماية الموائل الطبيعية، وتوفير الغذاء المناسب، وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية الحفاظ على البيئة. وقد أشاد خبراء البيئة بالجهود اليابانية في إعادة إدخال هذا النوع إلى البرية، معتبرين أنها نموذج ناجح للتعاون الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي. ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإطلاق في السنوات القادمة لتعزيز الاستقرار السكاني لهذه الطيور وتحقيق تعافٍ كامل لها في بيئتها الطبيعية.

ويعكس هذا الحدث التزام اليابان بالحفاظ على تراثها الطبيعي ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد الحياة البرية، مما يعطي أملاً جديداً للأنواع المهددة بالانقراض حول العالم





