إطلاق التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين سوق رأس المال الأردني وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة 'تبادل'

أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة 'تبادل'، بهدف تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية عبر التداول البيني بواسطة شركات الوساطة المالية.

أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني ، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة 'تبادل'. وتتمثل الخطوة في تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية عبر التداول البيني بواسطة شركات الوساطة المالية.

وقد صرّح عماد أبو حلتم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية، بأن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يساهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة الأسواق المالية وتوفير فرص استثمارية أوسع. من جانبه، أشار عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن منصة 'تبادل' تمثل نموذجا متتقدا للتكامل بين الأسواق المالية، وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين الأسواق المالية في المنطقة، حيث تهدف منصة 'تبادل'، التي أطلقتها سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022، إلى تسهيل تداول الأوراق المالية بين الأسواق الأعضاء. وتشمل عضوية المنصة بورصة مسقط، وبورصة البحرين، وبورصة استانة الدولية، وبورصة قازاخستان، وسوق أرمينيا للأوراق المالية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط في زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على أداء الأسواق المشاركة ويعزز من جاذبية المنطقة كمركز مالي إقليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الجهود المستمرة لتحقيق الاندماج المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز من قدرة الأسواق المالية على المنافسة على المستوى العالمي. كما أن هذه الخطوة تؤكد على أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في قطاع الخدمات المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استراتيجيات تشاركية لتعزيز المرونة المالية.

وستمكن هذه المنصة المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر الاستثمار في أسواق متعددة دون الحاجة إلى فتح حسابات منفصلة في كل سوق، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الأعضاء زيادة في أحجام التداول والقيمة السوقية نتيجة لهذا الربط الإلكتروني ومباشرة المعاملات المالية بينها





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوق رأس المال الأردني سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل الربط الإلكتروني الأسواق المالية الإقليمية

United States Latest News, United States Headlines