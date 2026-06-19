إطلاق خدمة لوجستية أسبوعية بين ميناء خليفة وميناء أم قصر لتعزيز الربط الإقليمي

مجموعة موانئ أبوظبي تُطلق خدمة شحن أسبوعية بين مينيِّي خليفة وإم قصر لتقوية الروابط التجارية بين دول الخليج والعراق وتوسيع الوصول إلى أسواق تركيا وأوروبا، في إطار دعم سلسلة الإمداد وتطوير البنية اللوجستية الإقليمية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن بدء تشغيل خدمة لوجستية متكاملة تربط بين ميناء خليفة في الإمارات و ميناء أم قصر في العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط الإقليمي وتوسيع نطاق التجارة بين دول الخليج والعالم.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المجموعة على دعم المسارات التجارية القائمة وتلبية الطلب المتزايد على نقل الحاويات والبضائع المدحرجة عبر شبكة بحرية موثوقة وسريعة. يتم تنفيذ الخدمة بانتظام أسبوعي، حيث تُشغل سفن حاوية حديثة تحمل حمولة متنوعة بين المينائين، مما يضمن تدفق السلع بكفاءة عالية ويساهم في تقليل أوقات الانتظار وتكاليف التخزين للمتعاملين.

تسعى الخدمة الجديدة إلى خلق حلقة وصل حيوية بين الأسواق في لبنان وسوريا والأردن من جهة، وبين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، مع توسيع نطاق الربط لتشمل أسواق تركيا وأوروبا. وقد أوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن هذه الخطوة تُعَدّ جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة.

وأشار إلى أن الفعالية الجديدة ستوفر بوابة استراتيجية تسهل تدفق السلع عبر ممرات تجارية موسعة، وتُحَسِّن من مرونة سلاسل الإمداد، وتُعطي فرصاً أوسع للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية. استعداداً لإطلاق الخدمة، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتهيئة جميع المرافق اللازمة في ميناء خليفة وميناء أم قصر، بما في ذلك توسيع ساحات التخزين، تعزيز القدرة على المناولة، وتوفير تقنيات حديثة لتتبع الشحنات وإدارة المستودعات.

كما تم تدريب الفرق العاملة على أحدث أساليب النقل والتخزين لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمان. هذه الاستثمارات تعكس التزام المجموعة بتقديم حلول لوجستية متكاملة تدعم النمو المستدام وتضمن تدفقات تجارية أكثر سلاسة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الإمارات كمركز لوجستي إقليمي وعالمى





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