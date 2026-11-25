انطلقت اليوم أولى محطات مبادرة أفراح الإمارات بإكسبو دبي بمشاركة 300 عريس تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، دعماً لاستقرار الأسر في احتفالات الاتحاد الـ55.

انطلقت اليوم أولى مراحل مبادرة " أفراح الإمارات" في موقع إكسبو دبي ، بحضور وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. تأتي هذه الفعالية البارزة ضمن سلسلة من الأعراس الجماعية واسعة النطاق التي تنظمها المبادرة عبر مختلف إمارات الدولة، بمشاركة فعالة لـ300 عريس إماراتي. يهدف هذا الحدث الاجتماعي الكبير إلى تشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وتكوين أسر جديدة، وتعزيز الترابط المجتمعي لدعم استقرار الأسر في مختلف المناطق.

التنسيق المؤسسي لدعم مبادرات الزواج الجماعي

يشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة "أفراح الإمارات" بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة، وذلك في إطار تنسيق تنفيذي رفيع يضم ممثلين من عدة جهات حكومية وإنسانية. تشمل اللجان المشاركة وزارة الثقافة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، بالإضافة إلى مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء. كما يشارك مكتب التنسيق المجتمعي ومكتب المشاريع الوطنية، بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة لضمان نجاح الفعاليات واستمراريتها.

يهدف هذا النهج المؤسسي المتكامل إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم الأعراس الجماعية، مما يضمن استدامة هذه المناسبات الاجتماعية الهامة. يعمل هذا التنسيق على توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاجتماعية المرسومة، والتي تركز على دعم الأسر الإماراتية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، بما يعكس رؤية الدولة الرائدة في الشؤون الاجتماعية.

تجسيد قيم الشيخ زايد في التكافل الأسري

تُعد مبادرة "أفراح الإمارات" امتداداً مباشراً للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع الشباب المواطنين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية المرتبطة بتأسيس أسرهم. تسعى المبادرة إلى إتاحة مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية في هذه المناسبات السعيدة، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم بين الأسر الإماراتية.

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تعمل الفعاليات أيضاً على إبراز العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مع الحفاظ على خصوصية كل إمارة وهويتها الاجتماعية الفريدة. يهدف هذا البعد الثقافي إلى تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية لدى الشباب، من خلال خلق بيئة اجتماعية داعمة تعكس قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وتربط الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد.

جدول المحطات القادمة في إمارات الدولة

تستمر محطات "أفراح الإمارات" في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة المحددة من 25 نوفمبر 2026 حتى 7 يناير 2027، مما يضمن وصول الفعالية إلى أقصى شريحة من المجتمع. تنظم إمارة الشارقة العرس الجماعي الثاني في 1 ديسمبر المقبل في قاعة "البيت متوحد"، حيث سيكون ذلك الحدث الثاني في سلسلة الفعاليات الممتدة. في إمارة أم القيوين، يجري العرس الجماعي الثالث يوم 4 ديسمبر في حديقة العلم، لاستقبال المزيد من العرسان في أجواء احتفالية مميزة.

بعد ذلك، تنظم إمارة الفجيرة العرس الجماعي يوم 11 ديسمبر في "القلعة"، لتعكس التنوع الجغرافي والثقافي للفعاليات. وتستضيف إمارة رأس الخيمة العرس الجماعي الرابع يوم 18 ديسمبر في "القرية القديمة بالجزيرة الحمراء"، مما يضيف بعداً تاريخياً وثقافياً مميزاً للمناسبة. تتواصل الفعاليات في إمارة عجمان التي تستضيف العرس الجماعي يوم 7 يناير 2027 في مزرعة الشيخ عمار، قبل أن تختتم المرحلة العامة من المبادرة.

استمرارية الجهود في أبوظبي ودعم الأسر

تستمر إمارة أبوظبي في تنظيم الأعراس الجماعية وفق جدول مجالسها المختلفة، تحت مظلة مبادرة "أفراح الإمارات" الشاملة. يهدف هذا الاستمرار في تنظيم الفعاليات في العاصمة إلى الحفاظ على الزخم الاجتماعي وتحقيق أقصى قدر من الفائدة للمجتمع الإماراتي. تعكس هذه الجهود المتواصلة التزام الدولة الراسخ بدعم المؤسسات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي كركيزة أساسية من ركائز النهضة الوطنية.

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تأتي هذه الجهود المتواصلة بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ55، لتربط بين الماضي المجيد والمستقبل الزاهر للدولة. من خلال هذه المبادرات، تساهم الدولة في بناء نسيج اجتماعي متماسك يدعم الأجيال الصاعدة، وتوفر لهم بيئة داعمة لبناء أسر مستقرة ومزدهرة، مما يعزز من مكانة الإمارات على الصعيدين المحلي والإقليمي.