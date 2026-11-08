إطلاق المرحلة الأولى من تقييم جوائز دبي للتميز الحكومي 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تقييم جوائز دبي للتميز الحكومي 2026 بمشاركة 35 مقيماً و279 ترشيحاً لتشجيع الكفاءات الحكومية وتحسين الخدمات العامة.

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن انطلاق المرحلة الأولى من الدورة التقييمية لعام 2026 الخاصة ب جوائز دبي للتميز الحكومي، وذلك تماشياً مع المنظومة المحدثة للتميز التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في فبراير 2023. وتستهدف هذه الدورة تقييم إنجازات موظفي الحكومة ومشاركتهم الفعالة في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

تفاصيل عملية التقييم وفرق العمل

تغطي المرحلة الأولى من التقييم 279 ترشيحاً موزعة على 11 فئة متنوعة، تشمل ثمانٍ لأوسمة التميز المخصصة للموظفين، وفئتين متغيرتين هما "أفضل مبادرة مشتركة" و"أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم"، بالإضافة إلى فئة التكريم الخاص للجنود المجهولين. ويتم تنفيذ عمليات التقييم من قبل فريق متخصص يتكون من 35 مقيّماً، موزعين على 10 فرق عمل لضمان دقة النتائج وموضوعيتها.

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تتضمن آلية التقييم مراحل متعددة تبدأ بمراجعة طلبات الترشيح والتحضير للزيارات الميدانية اللازمة، ثم إجراء التقييم الفعلي وإعداد التقارير والعلامات الفردية لكل ترشيح. وتلي ذلك مرحلة التوافق بين المقيمين لضمان الاتساق في المعايير، وصولاً إلى مرحلة التحكيم النهائي واعتماد التقرير الذي يستند بشكل أساسي إلى الإنجازات الملموسة التي حققها المرشحون.

رؤية القيادة في تقدير الكفاءات

أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن البرنامج يتابع برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات ولي عهد دبي تقدير الكفاءات الحكومية التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات. وتشدد التوجيهات على ضرورة أن تكون خدمة الناس في مقدمة أولويات العمل الحكومي، وهو ما يتطلب كفاءات قادرة على فهم احتياجات المجتمع وتطوير أساليب العمل.

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وأضاف النعيمي أن البرنامج يهدف إلى التعرف على هذه الكفاءات وتقدير إنجازاتها، وتشجيع الموظفين على ربط جهود التطوير بنتائج واضحة وملموسة في مجالات عملهم. وشدد على أن دور البرنامج لا يقتصر على التقدير فحسب، بل يمتد لتشجيع الموظفين على التميز في توظيف مهاراتهم وخبراتهم لتحسين الأداء، مما يساهم في بقاء نموذج دبي رائداً عالمياً في مجال التميز الحكومي.

معايير التميز والابتكار المؤسسي

يركز برنامج التقييم بشكل أساسي على قدرة الموظف في تحقيق النتائج المباشرة، وقدرته على الابتكار والتعلم ونقل المعرفة إلى زملائه وفرق العمل داخل المؤسسة. ويحرص البرنامج على تقدير الإنجازات التي يمتد أثرها إلى تطوير الممارسة داخل الجهة المعنية، سواء من خلال تحسين إجراء معين، أم معالجة تحدٍ عملي، أم تقديم فكرة قابلة للتطبيق، أم مساعدة فريق العمل على تحقيق نتائج أفضل.

كما يقيّم البرنامج المبادرات المشتركة بناءً على قدرة الجهات الحكومية على العمل والتخطيط والتنفيذ معاَ، وتنسيق الجهود ومشاركة المعرفة والخبرات لتحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع. وتولي الفئة المخصصة لأصحاب الهمم أهمية كبيرة للجهود المؤسسية في توفير أنظمة ومرافق وبيئات عمل تدعم استقطابهم وتمكينهم، وتتيح لهم تفعيل قدراتهم والمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف جهاتهم.

آفاق مستقبلية لتعزيز الخدمات

تستهدف جوائز دبي للتميز موظفي حكومة دبي بمختلف مستوياتهم ومجالات عملهم، لتشجيعهم على مواصلة تطوير مهاراتهم والمبادرة إلى تحسين العمل. وتجمع معايير التقييم بين النتائج التي يحققها الموظف، وجهوده في تطوير قدراته وتجديد معارفه، ودوره في تقديم الأفكار والمبادرات ونقل المعرفة إلى زملائه، مما يعزز من كفاءة القطاع الحكومي.

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وتوفر هذه الدورة التقييمية فرصة قيمة للتعرف على الممارسات الناجحة لدى الموظفين والجهات الحكومية، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل وتبادل الخبرات. ويسهم هذا النهج في توسيع أثر الإنجازات ونقل التجارب القابلة للتطبيق بين الجهات في مختلف القطاعات، مما يعزز من نهج الحكومة الواحدة ويحسن جودة الحياة ورفاه المجتمع بشكل عام.