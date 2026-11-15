إطلاق أول رحلة تجارية للطائرة الصينية CE-25A كهربائية الطاقة

أجرت الطائرة الصينية CE-25A أول رحلة بطيار في شاندونغ، مما يمهد الطريق لتسويق النقل الجوي الكهربائي قصير المدى بسعة 19 راكبًا.

نجحت الطائرة التجارية الكهربائية الصينية CE-25A في تنفيذ أول رحلة طيران لها بقيادة طيار خلال يوم السبت الماضي، في مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. تمثل هذه الرحلة خطوة حاسمة ضمن البرنامج التطويري الشامل للطائرة، والتي تهدف إلى دخول سوق النقل الجوي التجاري بشكل رسمي وقانوني.

تفاصيل الرحلة والأداء التقني للطائرة

أعلنت شركة الطائرات التجارية الصينية أن الرحلة التجريبية تمت بمشاركة طيارين ومهندس اختبار طيران مختص، وشهدت تحليق الطائرة بشكل طبيعي ومستقر. جاءت مؤشرات الأداء الفنية للطائرة متوافقة تماماً مع التوقعات الهندسية التي تم وضعها مسبقاً، مما يؤكد كفاءة التصميم الجديد.

Also read ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة في أمريكا لصالح اليابانية والكورية وتراجع السيارات الكهربائية

تُعد CE-25A أول طائرة تجارية كهربائية تطورها الشركة الصينية مخصصاً للعمل في الرحلات بين المدن. تتميز الطائرة بوزن أقصى للإقلاع يبلغ 10 أطنان، وتتسع لتسعين راكباً تقريباً، مما يجعلها خياراً عملياً للنقل المحلي.

تصل السرعة القصوى للطائرة أثناء التحليق إلى 300 كيلو متر في الساعة، بينما يبلغ ارتفاع طيرانها الأقصى 2400 متر. يغطي مداها التشغيلي مسافة 400 كيلو متر، وهي بيانات تقنية دقيقة تحدد نطاق استخداماتها التجاري المحتمل.

Advertisement

الشراكات الاستراتيجية والبنية التحتية للبطاريات

تم تطوير الطائرة في إطار تعاون استراتيجي بين شركة الطائرات التجارية الصينية وشركة كاتل المتخصصة في صناعة البطاريات، بالإضافة إلى جامعة جياو تونغ في شنغهاي وعدد من الشركاء الآخرين. يعكس هذا النموذج التعاوني توظيف الخبرات الصينية المتقدمة في تقنيات تخزين الطاقة.

يهدف هذا التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة في قطاع الطيران من خلال دمج التطور في صناعة البطاريات والأنظمة الكهربائية مع القدرات الهندسية والتصنيعية لقطاع الطيران. تدعم هذه الشراكات تطوير طائرات تجارية تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية.

المراحل التنظيمية والمسار نحو الاعتماد التجاري

تمثل رحلة يوم السبت مرحلة متقدمة في مسار تطوير الطائرة، تلي تنفيذ أول رحلة ذاتية القيادة من دون طيار في 2 فبراير 2026. منذ ذلك التاريخ، أتمت الطائرة 19 رحلة اختبار ذاتية القيادة بنجاح، مما مهد الطريق لهذه الخطوة الجديدة.

وافقت الهيئة الوطنية للطيران المدني الصينية على طلب الشركة للحصول على شهادة النوع، وهي خطوة تنظيمية أساسية تسبق اعتماد الطائرة للتشغيل التجاري. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الصين لتوسيع صناعة الطيران الكهربائي.

Advertisement

تسعى الصين لتوظيف تقنيات الطاقة الجديدة في النقل الجوي، لا سيما الرحلات القصيرة بين المدن. تعكس هذه التطورات توجهاً واضحاً نحو مستقبل النقل الجوي المستدام والمدعوم بتقنيات متقدمة.