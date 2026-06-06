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إطلاق منتجات مشروع جبل ديم لأول مرة في سوق الجبيل بكلباء

محلي News

إطلاق منتجات مشروع جبل ديم لأول مرة في سوق الجبيل بكلباء
جبل ديمكلباءمنتجات محلية
📆06/06/2026 9:07 PM
📰alkhaleej
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أطلقت بلدية مدينة كلباء منتجات مشروع جبل ديم للبيع للمرة الأولى في سوق الجبيل، في إطار توجيهات حاكم الشارقة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الهوية الزراعية.

أطلقت بلدية مدينة كلباء منتجات مشروع جبل ديم للبيع لأول مرة في سوق الجبيل بالمدينة صباح يوم السبت الماضي، بحضور عدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.

يأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الهوية الزراعية والبيئية للمدينة. ويهدف المشروع إلى تمكين مبادرات تستثمر الموارد الطبيعية المحلية وتنمي القطاع الزراعي المستدام. وقد شهد الإطلاق طرح أولى منتجات جبل ديم، ومنها العنب والزيتون المخلل، حيث لاقت استقبالاً جيداً من زوار السوق والأهالي، مما يعكس اهتمام المجتمع بالمaried المحلي.

وأكد الدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية كلباء، أن هذه الخطوة تمثل بداية لتوسع أكبر في مراحل الإنتاج المستقبلية، حيث يعمل المشروع على تنويع المنتجات وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق المحلية. كما أشار إلى أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة بالتعاون مع البلدية، ويمثل نموذجاً للمشاريع التنموية المستدامة القائمة على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع جبل ديم يهدف إلى إحياء الهوية الزراعية لمنطقة كلباء، وتعزيز الأمن الغذائي المحلي من خلال استغلال الإمكانيات الواعدة في المنطقة الجبلية. وقد تم التخطيط للمشروع ضمن استراتيجية شاملة تركز على الجودة والاستدامة، مع타 سبل تطوير AntoineOTBe في المراحل المقبلة. كما أن نجاح هذه المبادرة سيساهم في فULD آفاق جديدة للاستثمار الزراعي في الإمارة، ويعززőltközösségi المشاركة community engagement في التنمية المحلية

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جبل ديم كلباء منتجات محلية الشارقة القطاع الزراعي الهوية الزراعية مشروع تنموي

 

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