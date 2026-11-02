إطلاق مبادرة حلول شبابية لتطوير تقنيات المياه بمشاركة 30 مشروعاً

مركز الشباب العربي يطلق النسخة الثامنة من مبادرة حلول شبابية بمشاركة 30 مشروعاً من 26 دولة لتحسين إدارة المياه استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.

أعلن مركز الشباب العربي عن انطلاق المرحلة التدريبية من النسخة الثامنة لمبادرة حلول شبابية ، والتي تجمع بين المبتكرين الشباب من جميع أنحاء العالم للتركيز على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بمشاركة رسمية لثلاثين مشروعاً وشركة ناشئة يمثلون اثنين وعشرين دولة، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة تستهدف تقليل الهدر في القطاع الزراعي وحماية مصادر المياه من التلوث.

إعداد مشاريع مبتكرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

تسعى هذه المبادرة بشكل مباشر لدعم الابتكارات التي ستُعرض ضمن جناح الشباب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع السنغال في العاصمة أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل. وسيتم اختيار ستة مشاريع فائقة من بين المشاركين الثلاثة والأربعين لعرض أفكارها التقنية والحلول المبتكرة التي طورتها خلال هذا الحدث الدولي المهم، مما يعزز من فرص انتشار هذه الحلول على مستوى عالمي.

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تفاصيل المشاريع المشاركة والتقنيات المقدمة

تتعدد المشاريع المشاركة وتعكس تنوع التحديات المائية، فمن جانب الإمارات، يقدم مشروع Hareth الذي يطورته الشابة شوق ميرزا البلوشي حلاً متكاملاً للري يعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من استهلاك المياه ودعم الزراعة المستدامة. وبالنسبة للأردن، يعمل مشروع PETtrace على تطوير أدوات ذكية وتطبيق تفاعلي يتيح للمجتمع المشاركة في رصد تلوث الأنهار بالنفايات البلاستيكية، مما يوفر بيانات دقيقة تساعد في حماية الموارد المائية من التلوث.

كما يظهر الابتكار بشكل واضح في مشروع FloodSense Ghana القادم من غانا، حيث يطور الفريق شبكة إنذار مبكر بالفيضانات تعمل بالطاقة الشمسية، بهدف مساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للمخاطر التي تهدد السكان والمناطق الزراعية. ومن الجانب الأوروبي، يعمل مشروع Algaenius الهولندي على تطوير تقنية متقدمة تستخدم الطحالب الدقيقة لإزالة الأملاح من مياه البحر والالتقاط ثاني أكسيد الكربون، سعياً جاداً لإيجاد حلول فعالة لإنتاج مياه الشرب النظيفة.

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آلية الاختيار والتدريب التفاعلي للمشاريع

بدأ البرنامج الفني بزمالة افتراضية امتدت من الثاني إلى الثالث عشر من نوفمبر، حيث تلقى أصحاب المشاريع الثلاثة والأربعين تدريبات تفاعلية مكثفة لتطوير حلولهم وتحديد فرص التحسين المستقبلية. وفي ختام هذه المرحلة، تم اختيار اثني عشر مشروعاً للانتقال إلى المرحلة التالية بناءً على إمكانية التطوير، والقدرة على الاستفادة من التوجيهات، وإنجاز المهام المطلوبة، والالتزام الكامل بالحضور والتفاعل مع البرامج التدريبية المقدمة.

تنتقل المشاريع المختارة بعد ذلك إلى أسبوع التسريع الذي يمتد من السادس عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر، وهو برنامج يجمع بين التدريب المكثف والإرشاد الفردي لتطوير الحلول ونماذج الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مهارات العرض التقديمي. وتأخذ هذه الجلسات منحى أكثر احترافية بمشاركة خبراء ومدربين متميزين يتم توفيرهم عبر جهتي التدريب Enablinc Consulting و Vision Nest، لضمان أعلى مستويات الجودة في المشاريع.

الخطة المستقبلية وعرض الابتكارات في أبوظبي

تختتم هذه المرحلة بجلسة عروض أمام لجنة متخصصة تختار بدورها ستة مشاريع للتأهل إلى النهائيات الرسمية، والتي ستقام في العاصمة أبوظبي من الخامس إلى الحادي عشر من ديسمبر المقبل. تشمل هذه المرحلة النهائية تدريبات حضورية على فنون العرض والإلقاء في مقر مركز الشباب العربي يومي السادس والسابع من ديسمبر، كتحضير أخير لتقديم الابتكارات بشكل احترافي ضمن جناح الشباب.

وقالت فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن توسيع المشاركة في مبادرة حلول شبابية إلى المستوى العالمي يعزز دور المركز في جمع المبتكرين الشباب من مختلف الدول وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات حول التحديات المائية المشتركة. وتضيف أن المشاريع المشاركة تجسّد ارتباطاً وثيقاً بين الابتكار التقني واحتياجات الناس، مما يخلق بيئة خصبة لحلول مستدامة تخدم البشرية والبيئة.