إطلاق جزيرة مازيراتي السكنية الفاخرة في دبي لأول مرة في العالم

مازيراتي وسامانا كوليكتا يعلنان عن أول وجهة سكنية حاملة للشعار ثلاثي الأعمدة في جزر العالم دبي، بـ840 وحدة سكنية وفلل فاخرة.

أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية العريقة عن إطلاق مشروع جزيرة مازيراتي في جزر العالم ب دبي ، بالتعاون مع الذراع العقاري لشركة سامانا للتطوير العقاري المسمى سامانا كوليكتا. يُعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم ليكون وجهة سكنية متكاملة تحمل علامة مازيراتي التجارية، حيث يجسد أكثر من قرن من الحرفية الإيطالية العريقة لمدينة مودينا.

رؤية معمارية وتصميم داخلي فريد

يرتكز المخطط الرئيسي للجزيرة على مبادرة كاسا مازيراتي، مستهدفاً تقديم بُعد جديد للحياة العصرية الفاخرة عبر جزيرة خاصة مصممة للإقامة الدائمة وعلى مدار العام قبالة سواحل دبي. يستلهم المشروع الهوية المتفردة لشعار الرمح الثلاثي الشهير، ليضع معايير جديدة للفخامة في المنطقة.

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يتألف المشروع من تحفة معمارية تضم 840 وحدة سكنية فاخرة تحمل اسم العلامة التجارية، بالإضافة إلى سبع فلل مائية فائقة الفخامة وفيلتين وسط المساحات الخضراء الغناء. صُممت الواجهات الزجاجية الواسعة والتخطيط المكاني الانسيابي لضمان إطلالات بحرية بانورامية، مما يمنح السكان شعوراً يحاكي قيادة سيارة رياضية فاخرة على الطرقات الساحلية الإيطالية.

تشرف على التصميم الداخلي المهندس المعماري الشهير كارلو كولومبو من استوديو إيه بلس بلس، حيث تترجم لغة التصميم عبر الأشكال النحتية والأبعاد المتناغمة والخامات الفاخرة. كما تتزين المساحات الداخلية والمساحات المشتركة بمفروشات من مجموعة جيورجيتي مازيراتي إديشن، الناتجة عن التعاون الإبداعي بين الأيقونتين الإيطاليتين في عام 2025.

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المراحل الأولى والاستدامة السكنية

تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بطرح 232 وحدة سكنية مزودة بمسابح خاصة، تتنوع بين شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم. تم توجيه كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتعكس القيم الأساسية للعلامة التجارية، مع التركيز على الخصوصية ووسائل الراحة الحضرية المتكاملة.

مواقف القياديين والتأثير المستقبلي

صرح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، بأن الشراكة مع مازيراتي تمثل محطة مفصلية للمشهد العقاري الفاخر في دبي ككل. وأكد أن الهدف يتجاوز التطوير التقليدي نحو ابتكار وجهات نادرة تتميز بالتصميم المتفرد والمكانة الدولية، مما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار المعماري.

من جانبه، أشار سانتو فيشيلي، الرئيس التنفيذي لعلامتي ألفا روميو ومازيراتي، إلى أن المشروع يسمح بنقل هوية وقيم العلامة إلى واحدة من أرقى الوجهات في العالم. وأضاف كريستيانو فيوريو، الرئيس التنفيذي للتسويق في مازيراتي، أن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في تاريخ العلامة، حيث ينقل أسلوب الحياة الإيطالي والتصميم الخالد من الطرقات إلى مساحات المعيشة، خاصة في ظل الاحتفال بالذكرى المئوية لشعار الرمح الثلاثي.