إطلاق ند زعبيل في دبي مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل وصناعته

دبي تطلق ند زعبيل، مجمع أبحاث المستقبل، لاستقطاب 30 ألف باحث ومتخصص بهدف تحويل المعرفة إلى فرص اقتصادية وتنموية ضمن منظومة استراتيجية متكاملة.

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن إطلاق مجمع ند زعبيل ، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي ريادة لصناعة المستقبل واستشرافه. يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، لتحويل التفكير بالمستقبل من مبادرات منفردة إلى نهج مؤسسي مستدام يشمل البحث العلمي و الابتكار.

مؤسسة متكاملة لصناعة المستقبل في دبي

أكد سمو ولي عهد دبي أن دبي كانت أول مدينة على مستوى العالم تعمل على مأسسة منظومة متكاملة للعمل الحكومي القائمة على استشراف المستقبل وصناعته. وهذه المنظومة المتطورة تضم اليوم عدداً من المؤسسات الرائدة التي تعمل بشكل متكامل، وتشمل متحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومسارعات دبي للمستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل. جميع هذه الكيانات تعمل على استشراف التحولات العالمية، وتطوير المواهب، واختبار الحلول المبتكرة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات عملية ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف سموه أن دبي تواصل هذه المسيرة المنيرة بإطلاق ند زعبيل، الذي يمثل إضافة نوعية ومهمة إلى منظومتها الرائدة لصناعة المستقبل. يعمل المجمع كمركز عالمي يجمع بين البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويسعى بنشاط إلى تحويل المعرفة إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المحلي والعالمي. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية لدبي في سوق العمل العالمي من خلال جذب الكفاءات والابتكارات المتقدمة.

استهداف 30 ألف باحث متخصص لتطوير القطاعات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على منصة إكس، إن علم الحياة علمه بأن المستقبل لا يُنتظر بل يصنع بيد أبنائه. وأشار سموه إلى أن التحديات التي تواجهها الأمم ليست سببها سرعة تطورات المستقبل، بل بطء الاستعداد له والتفكير فيه بجدية وعمق. ولذلك، أطلق سموه مجمع دبي لأبحاث المستقبل الذي سماه ند زعبيل، بهدف استقطاب 30 ألف باحث ومتخصص للاستفادة من خدماته المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة مباشرة بحياة الإنسان وجودة عيشه.

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وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن ند زعبيل سيستكمل المنظومة الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل في دبي. سينضم المجمع الجديد إلى مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل وغيرها من المبادرات لتشكيل بيئة غير مسبوقة تعتبر الأفضل في العالم للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل. وأكد سموه بأن القادم أجمل بإذن الله، مستبشراً بمكانة دبي الجديدة في خريطة الابتكار العالمية.

تأكيد القيادة على الريادة العالمية في الابتكار

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإعلان الرسمي عن مجمع دبي لأبحاث المستقبل ند زعبيل. يهدف هذا الإعلان إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي ريادي لصناعة المستقبل، حيث يشكل المجمع مركزاً رئيسياً يجمع البحث والتطوير والابتكار ضمن منظومة متكاملة وشاملة في دبي. يأتي هذا الحدث لتكريس جهود المدينة في تحويل التحديات إلى فرص، وضمان استدامة النمو والازدهار للأجيال القادمة من خلال الابتكار العلمي والتقني.

ويعد مجمع ند زعبيل تجسيداً عملياً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في دبي، والتي تسعى دائماً إلى تقديم نماذج عالمية للريادة والابتكار. من خلال دمج البحث الأكاديمي مع التطبيقات الصناعية والاقتصادية، يضمن المجمع أن تكون دبي في طليعة المدن التي تقود التحولات العالمية. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في طريقة تعامل دبي مع المستقبل، حيث تتحول الاستراتيجيات من التخطيط النظري إلى التنفيذ العملي الملموس.

وبذلك، تصبح دبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في كيفية استخدام العلم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة. يعكس إطلاق ند زعبيل التزام دبي القوي بتوفير البنية التحتية اللازمة للباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من تنافسية المدينة ويضمن لها صدارة المشهد العالمي في مجالات المستقبل والاستشراف الاستراتيجي.