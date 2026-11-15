إطلاق أول عشرة كتب من سلسلة أهل دبي في إطار مبادرة إرث دبي

نظمت مبادرة إرث دبي حفل توقيع أول عشرة كتب من سلسلة أهل دبي في متحف الشندغة، برعاية سمو ولي عهد دبي، بهدف توثيق تاريخ الإمارة وحفظ إرثها الثقافي من خلال قصص أهالي دبي.

في إطار سعيها الحثيث ل توثيق التاريخ المحلي والحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي لإمارة دبي، نظمت مبادرة إرث دبي ، برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل توقيع مميز لأول عشرة كتب من سلسلة أهل دبي.

وقد حضر هذا الحدث الثقافي الهام سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك في متحف الشندغة الشهير بدبي. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مشروع أكبر أطلقه سموّ ولي العهد بهدف جمع وتدوين السيرة الذاتية لشخصيات دبية بارزة، حيث تضم السلسلة الكاملة مئة كتاب، ويستعرض كل إصدار منها قصة حياة فرد من أبناء المجتمع، معتمداً على القصص والروايات الشخصية التي قدمها المشاركون من خلال فعاليات المشاركة المجتمعية التي استقطبتها المبادرة منذ بدايتها.

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أهداف مشروع توثيق تاريخ دبي ومشاركة المجتمع

ويهدف هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للأجيال القادمة للاستزادة من جوانب تاريخ دبي الغني والمتنوع من خلال التعرف على تجارب أهلها وقصصهم التي شكلت نسيج المدينة. وأكدت مديرة المشروع أحمد سعيد الشارد أن المبادرة تسعى جاهدة إلى ترجمة توجيهات سموّ ولي عهد دبي، والتي تؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية حفظ ذاكرة دبي، وإبراز الثروة الهائلة من القصص والتجارب الإنسانية التي تزخر بها الإمارة.

وأوضحت أن سلسلة أهل دبي تفتح نافذة واسعة على تجارب إنسانية عميقة تستحق أن تُروى وتُحفظ، لما تحتويه من معارف قيّمة وقيم سامية وخبرات متراكمة تعكس روح التعاون والعمل في المجتمع. كما أعربت الشارد عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفها هذا الحفل المهم، مشيدة بالدعم المستمر والمتواصل لسموها للقطاع الثقافي في دبي، والاهتمام البالغ الذي توليه للمبادرات والمشاريع التي تسهم بشكل فعال في حفظ الإرث الثقافي والاجتماعي للإمارة.

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دور سلسلة أهل دبي في تسليط الضوء على التجارب الإنسانية

وأضافت أن الإصدارات العشرة الأولى تسلط الضوء على تنوع الأدوار التي اضطلع بها أهالي دبي عبر مختلف المراحل التاريخية لتطور الإمارة، حيث تكشف عن إسهامات امتدت لتشمل مجالات التجارة والتعليم والثقافة والعمل المجتمعي وغيرها الكثير. وأشارت إلى أن كل شخصية من شخصيات السلسلة تمتلك تجربة فريدة ومختلفة، وأن جمع هذه السير في مشروع توثيقي موحد يقدم صورة أوسع وأكثر دقة عن طبيعة المجتمع الدبي، وتكامل أدوار أفراده، وما قدّمه كل منهم من جهود في مجاله لخدمة الإمارة وأهلها.

وأوضحت الشارد أن مبادرة إرث دبي تنطلق من مفهوم شامل للموروث الثقافي والمجتمعي، يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية للأهالي، وما ارتبط بها من عادات وتقاليد ومهن وعلاقات اجتماعية وتجارب إنسانية متنوعة. وأكدت أن الاهتمام بهذه الجوانب الدقيقة يكمل جهود الحفاظ على الإرث غير المادي للإمارة، ويسهم بشكل كبير في تقديم صورة متكاملة وشاملة عن تاريخ دبي ومجتمعها، والتحولات الجوهرية التي شهدتها عبر الأجيال، وذلك من خلال توثيق المحطات البارزة في حياة شخصيات عاصرت هذه التحولات وأسهمت في صناعتها.

شخصيات مرموقة تتخلل إصدارات مبادرة إرث دبي الأولى

وقد تناولت الإصدارات العشرة سير شخصيات دبية مرموقة، من بينهم معالي جمعة الماجد، وأحمد بن دلموك الفلاسي، وعبد الرحيم بالغزوز الزرعوني، وعبد الله بن قريش الفلاسي، والدكتورة منى جمعة البحر، بالإضافة إلى المغفور لهم بإذن الله الشاعر محمد خليفة بن حاضر، والنوخذة محمد بن ثاني الفلاسي، ومحمد سعيد الشارد الفلاسي، وكلثم حمد السويدي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي رحمهم الله جميعاً. ومن جانبهم، أعرب المشاركون في الحفل عن تقديرهم العميق لمبادرة إرث دبي ولاهتمامها الكبير بتوثيق سير أهالي الإمارة، وحفظ تجاربهم القيّمة في إصدارات تتيح للأجيال الحالية والقادمة الاطلاع عليها والتعلم منها.

وأشاروا إلى أن هذه السلسلة تمنح هذه القصص القيمة مساحة مستحقة في ذاكرة دبي، وتعرف القرّاء بأصحاب هذه التجارب وما قدّموه لمجتمعهم من خير وعطاء. وتواصل مبادرة إرث دبي عملها الدؤوب على جمع وتوثيق القصص والتجارب الحياتية التي ترصد بدقة تطور الإمارة وحياة أهلها، وتشجع الأفراد والعائلات على المشاركة الفاعلة في حفظ تاريخهم الاجتماعي والثقافي، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية ويزيد من معرفتهم بموروثهم الأصيل.