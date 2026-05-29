إطلاق دار نشر الجامعة الأمريكية بالشارقة في معرض وارسو الدولي للكتاب

أطلقت الشيخة بدور القاسمي دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال معرض وارسو الدولي للكتاب، كجزء من مشاركة الشارقة كضيف شرف، بهدف دعم البحث والترجمة وتعزيز التبادل المعرفي.

أطلقت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في نشر المعرفة ودعم البحث العلمي و الترجمة .

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في المعرض، وهي المرة الأولى التي تحظى بها جهة عربية بهذا التكريم في تاريخ المعرض العريق. وتهدف دار النشر الجديدة إلى توفير منصة للنشر الأكاديمي عالي الجودة يخدم الباحثين والمفكرين في المنطقة والعالم، مع التركيز على الموضوعات ذات الصلة بالثقافة والمجتمع والتجربة الإنسانية. وتلتزم الدار بمعايير تحريرية صارمة لضمان نشر أعمال تسهم في إثراء النقاش المعرفي بين مختلف الثقافات.

وخلال حفل الإطلاق، كشفت سمو الشيخة بدور عن أول إصدارات الدار وهو كتاب يوثق مسيرة الجامعة الأمريكية في الشارقة بعنوان الجامعة الأمريكية في الشارقة: ميراث عريق، 25 عاماً من التميز والريادة 1997 إلى اليوم. ويعد هذا الإصدار التذكاري ثمرة جهود استمرت لعدة سنوات لجمع شهادات وأصوات من مختلف مكونات المجتمع الجامعي، بدءاً من القيادات الأكاديمية والإدارية وصولاً إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين وعدد من القيادات السابقة.

ويسلط الكتاب الضوء على الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها عام 1997، والتي جعلتها واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة. كما أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة عن حصولها على حقوق نشر كتاب زبيغ: زبيغنيو بريجنسكي وسياسة القوة الأمريكية العظمى سيرة عراف للمؤلف إدوارد لوس، وهو كتاب يتناول سيرة زبيغنيو بريجنسكي المستشار البارز للرؤساء الأميركيين وصاحب التأثير العميق في السياسة الخارجية الأميركية. ومن المقرر صدور الترجمة العربية الأولى للكتاب خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2026.

ويأتي هذا الإعلان ليعكس التوجه الاستراتيجي لدار النشر في ترجمة الأعمال الفكرية المهمة إلى اللغة العربية وإتاحتها للقارئ العربي. وعلى هامش فعاليات المعرض، شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس والإدارة في الجامعة في جلستين نقاشيتين. تناولت الجلسة الأولى الرؤية وراء تأسيس دار النشر، ومراحل تطورها، وإصداراتها المقبلة، والتحديات والفرص المرتبطة بنموها. بينما ركزت الجلسة الثانية على أبحاث متنوعة في التاريخ الشفهي واللهجات والذاكرة البحرية، مستعرضة أعمالاً مرتبطة بمركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية وقسم الدراسات الدولية.

وقد أتاحت هذه الجلسات فرصة للتفاعل مع الجمهور البولندي والدولي وإبراز دور الجامعة كمنارة للمعرفة والبحث. وأكد الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة أن مشاركة الجامعة في معرض وارسو وإطلاق دار النشر يعكسان طبيعة الجامعة المنفتحة على العالم والمتجذرة في رؤية الشارقة الثقافية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في ترسيخ رسالة الجامعة المعرفية، وصون الذاكرة الإقليمية، وضمان وصول الإسهامات الفكرية والثقافية الصادرة عن الجامعة وإمارة الشارقة إلى جمهور أوسع.

وأضاف أن دار النشر ستسهم في تعزيز حضور البحث العلمي في المجال العام، وتوفير منصة للباحثين لنشر أعمالهم باللغة العربية والإنجليزية. ويعد معرض وارسو الدولي للكتاب منصة مهمة للناشرين والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة الشارقة كضيف شرف تعزز مكانتها كعاصمة عالمية للكتاب. وقد جمع برنامج الشارقة نخبة من الناشرين والكتاب والأكاديميين والفنانين والمؤسسات الثقافية من الإمارات وبولندا، مقدماً رؤية الشارقة الثقافية من خلال الأدب والنشر والفنون والحوار الفكري.

وتأتي دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة كإضافة نوعية لهذا البرنامج، حيث تعكس التزام الشارقة بدعم النشر الأكاديمي والترجمة كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الثقافات. بهذه الجهود، تواصل إمارة الشارقة مسيرتها الرائدة في دعم الثقافة والمعرفة على المستويين العربي والعالمي، وتؤكد أن الاستثمار في النشر والترجمة هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

إن إطلاق دار نشر الجامعة الأمريكية في الشارقة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الشارقة كمركز للنشر الأكاديمي، ويسهم في إثراء المكتبة العربية بإصدارات متميزة تجمع بين الأصالة والحداثة





الشيخة بدور القاسمي دار نشر الجامعة الأمريكية بالشارقة معرض وارسو الدولي للكتاب الترجمة البحث العلمي

