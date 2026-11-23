أعلنت أفنيو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في جزر دبي، حيث يضم 248 وحدة سكنية فاخرة مع علامة ماريوت الدولية، ويوفر إطلالات بحرية ومرافق متكاملة.

أعلنت شركة أفنيو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر الجديد " سانت ريجيس ريزيدنسز" في جزيرة جُزر دبي. يأتي هذا المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين أفنيو للتطوير العقاري وشركة ماريوت الدولية العالمية.

تفاصيل المشروع السكني الفاخر

يضم مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في جزر دبي ما مجموعه 248 وحدة سكنية متنوعة التوزيع. تم توزيع هذه الوحدات على مبنيين سكنيين مرتفعين، تجمعان بين الحداثة المعمارية والفخامة البسيطة التي تشتهر بها العلامة التجارية. يوفر المشروع وحدات تتراوح مساحتها وتصميمها بين شقق غرفة نوم واحدة وصولاً إلى شقق تضم خمس غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات البنتهاوس المميزة.

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صُممت الوحدات السكنية بعناية فائقة للاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي المباشر على شاطئ جزيرة جُزر دبي. تم دمج التصميم الداخلي مع المشهد الطبيعي المحيط من خلال توفير تراسات واسعة ومجالس معيشة رحبة تطل على المياه. يهدف هذا التصميم إلى تعزيز تجربة المعيشة الفاخرة من خلال الانسجام بين الفراغات الداخلية والمناظر الخارجية الخلابة.

المرافق وخدمات الضيافة المتميزة

يوفر المشروع مجموعة شاملة من المرافق الترفيهية والخدمية المصممة لتلبية احتياجات السكان المتنوعة. تشمل المساحات الخارجية حدائق منسقة بعناية، ومسابح متعددة، ومناطق مخصصة للتجمعات الاجتماعية والمناسبات الخاصة. كما تضم المرافق الداخلية صالة خاصة بالحضور، ومساحات للياقة البدنية، ومركز سبا متكامل، ومساحات ترفيهية إضافية.

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تميز الخدمة المقدمة في هذا المشروع بنظام الخادم الشخصي الحصري الذي تقدمه علامة سانت ريجيس. تعمل هذه الخدمات الشخصية على تلبية احتياجات المقيمين اليومية وتوفر لهم مستويات غير مسبوقة من الراحة والضيافة. يضمن هذا المستوى من الخدمة التميز الذي ارتبطت به العلامة التجارية عبر الأجيال المختلفة.

استراتيجية أفنيو وماريوت الدولية

عبّرت رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري، عن سعادتها بإطلاق هذا المشروع الذي يمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة. أكدت أن التعاون مع ماريوت الدولية جاء بناءً على رؤى مشتركة والتزام بالتميز والجودة العالية في المشاريع العقارية. وصفت سانت ريجيس كشريك ينسجم مع نهج الشركة في تطوير مشاريع سكنية متميزة تجمع بين العراقة والحداثة.

من جانبه، أوضح جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع لدى ماريوت الدولية، أن دبي رسخت مكانتها كوجهة رائدة للمشاريع السكنية الفاخرة. أشاد مينيزيس بالتعاون مع أفنيو للتطوير العقاري لإطلاق مشروع يجمع بين الموقع الاستثنائي على الشاطئ وتقاليدها في الضيافة. يرى أن المشروع يمثل خياراً سكنياً جديداً وراقياً للراغبين في امتلاك منزل في بيئة فاخرة.

التوسع المستقبلي في جُزر دبي

يعزز إطلاق سانت ريجيس ريزيدنسز حضور أفنيو للتطوير العقاري في جزيرة جُزر دبي. تعمل الشركة حالياً على بناء محفظة قوية من المشاريع السكنية وفندقية بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مرموقة. يهدف هذا التوسع إلى تطوير وجهة متكاملة تلبي توقعات سكان ومزوري الجزيرة.

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يمثل مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في جزر دبي أول مشروع ضمن خطة استراتيجية واضحة لشركة أفنيو للتطوير العقاري. تشمل هذه الخطة تطوير ثلاثة مشاريع متجاورة في قطاعي السكن والضيافة. ستتم هذه التطورات بالشراكة مع علامات تجارية عالمية، مما يعكس رؤية الشركة الطموحة لجعل جُزر دبي وجهة عقارية متكاملة وذات قيمة عالية.