إطلاق حلول الشركات العائلية لبنك الإمارات دبي الوطني

كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق منصة متخصصة لدعم تخطيط التعاقب والحوكمة للشركات العائلية، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثروات.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني رسمياً عن إطلاق مبادرة " حلول الشركات العائلية" خلال فعاليات قمة دبي للثروات العائلية. تهدف هذه المنصة المتخصصة إلى تقديم دعم استراتيجي للعائلات التي تمتلك شركات عائلية، وللعائلات الممتدة عبر الأجيال في مختلف المجالات المتعلقة ب تخطيط التعاقب عبر الأجيال وانتقال الملكية والقيادة.

إطار متكامل للخدمات المصرفية الخاصة

يأتي إطلاق هذه المبادرة كجزء من جهود بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز دوره كشريك موثوق للعائلات، حيث تقدم المنصة نهجاً متكاملاً وطويل الأمد يركز على الحفاظ على الإرث العائلي وضمان استمرارية الأعمال. تسعى المبادرة أيضاً إلى دعم رؤية دبي الرامية إلى تعزيز المساهمة المستدامة للشركات وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثروات الخاصة والشركات العائلية، خاصة مع التوسع الدولي والزيادة الكبيرة في ثروات هذه العائلات.

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تعقيدات الحوكمة وتخطيط القيادة المستقبلية

مع اتساع نطاق الشركات العائلية وانتشارها عالمياً، أصبحت القرارات المتعلقة بالملكية والحوكمة والقيادة المستقبلية أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. توفر "حلول الشركات العائلية" إطاراً منظماً ومتكاملاً لمساعدة العملاء على التعامل مع هذه المسائل المعقدة، وحماية الإنجازات التي تحققت، والتخطيط للمستقبل برؤية واضحة وثقة راسخة، مما يضمن استمرارية النمو عبر الأجيال المتعاقبة.

رؤية محمد البستكي حول تحديات التعاقب

أكد محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن بناء الأعمال وتكوين الثروات يتطلب عقوداً من الزمن أو حتى أجيالاً كاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على ما تم إنجازه. أشار البستكي إلى أن الأسئلة الجوهرية تتعلق بإعداد الجيل القادم لتولي زمام القيادة، وإتاحة الفرص للعائلات وثرواتها للتطور دون فقدان القيم والأهداف التي أوصلتها إلى مرحلة النجاح الحالية.

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منهجية مخصصة لحماية الإرث العائلي

تسعى المبادرة إلى جمع الجوانب المالية والاستراتيجية ضمن إطار واحد متكامل، حيث يربط بنك الإمارات دبي الوطني قادة العائلات بخبراء متخصصين في مختلف المجالات. يتيح هذا النهج حوارات صريحة وخاصة تتناول تخطيط التعاقب الإداري عبر الأجيال، بما في ذلك توثيق البروتوكولات العائلية والتعامل مع الخيارات الصعبة التي يواجهها أفراد العائلة، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل اليوم وإعداد قادة المستقبل.

بناء شراكات مستدامة عبر الأجيال

لا يوجد صيغة موحدة تضمن نجاح عملية تعاقب الأجيال، لذا يحرص فريق الخدمات المصرفية الخاصة على الاستماع بعناية لاحتياجات كل عائلة على حدة، وفهم ما يهمها قبل توفير الخبرات والكفاءات المناسبة. من خلال الجمع بين الإمكانات القوية للبنك وخبرات المستشارين الموثوقين، يسعى القسم إلى بناء شراكات مستدامة تمتد عبر الأجيال، تهدف إلى حماية الثروات وتعزيز مرونة الشركات العائلية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.