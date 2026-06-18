إطلاق نظام تصاريح لخروج الطلبة بالسيارات الخاصة خلال امتحانات نهاية الفصل الثالث

أعلنت مدارس حكومية وخاصة في الإمارات عن اعتماد بطاقات تصاريح خاصة تنظم خروج الطلبة بالسيارات الخاصة خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 2025-2026. تهدف الخطوة إلى تعزيز السلامة، وضمان تسليم الطلبة لأولياء أمورهم أو المكلفين رسمياً، وتحسين الانسيابية المرورية حول المدارس. sweeping سیستم يلزم الطلاب بحمل التصريح يومياً ويشمل بيانات الطالب ومرافقه وتوقيع ولي الأمر.

في إطار الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، اتخذت مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية وال تعليم إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط حركة خروج الطلبة خلال فترة الامتحانات.

وتعتمد هذه الإجراءات على استخدام بطاقات تصاريح خاصة للطلاب الراغبين في مغادرة المدرسة باستخدام السيارات الخاصة، وذلك لتعزيز إجراءات السلامة وضمان تسليم الطلبة لأولياء أمورهم أو للأشخاص المخولين رسمياً باستلامهم. وأبلغت الإدارات المدرسية أولياء الأمور، عبر تعميمات حصلت عليها مصادر إعلامية، بضرورة استكمال إجراءات إصدار التصريح المؤقت قبل بدء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 2025-2026. وتشمل الإجراءات طباعة البطاقة المخصصة، وإرفاق صورة شخصية للطالب أو الطالبة، وتوقيع ولي الأمر عليها.

كما تم إلزام الطلاب بحمل التصريح بشكل يومي طوال فترة الاختبارات التي تمتد من 24 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل، وإبرازه عند مغادرة الحرم المدرسي. ويهدف التصريح إلى تنظيم عمليات الانصراف خلال هذه الفترة التي تشهد عادةً مغادرة أعداد كبيرة من الطلبة في أوقات متقاربة، مما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية أمام المدارس والحد من أي حالات خروج غير مصرح بها، وضمان التحقق من هوية الأشخاص المخولين باصطحاب الطلبة.

وتتضمن بطاقة التصريح بيانات الطالب أو الطالبة والصف الدراسي والشخص المصرح له بمرافقته عند الخروج، إلى جانب توقيع ولي الأمر وصورة شخصية للطالب، مما يوفر وسيلة تحقق مباشرة للهيئات الإدارية والأمنية المكلفة بتنظيم الحركة. وشددت الإدارات المدرسية على أن حمل البطاقة يومياً يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من خدمة الخروج بالسيارة الخاصة خلال فترة الاختبارات، ودعت أولياء الأمور إلى استكمال البيانات المطلوبة بدقة وتسليمها في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير أو إرباك أثناء عملية الانصراف.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعدادات المدارس لاختبارات نهاية العام، حيث تشهد تطبيق حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة اختبارية آمنة ومنظمة، تشمل تنظيم دخول الطلبة وخروجهم، وإدارة حركة المركبات أمام المدارس، وتسهيل عمليات الاستلام والتسليم بما يحافظ على سلامة الطلبة ويضمن انسيابية العمل المدرسي خلال فترة الامتحانات. وأكدت المدارس أن هذه الخطوة تندرج ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي يتم تطبيقها خلال موسم الاختبارات، لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور ورفع مستويات الأمن والسلامة للطلبة، وضمان مغادرتهم الحرم المدرسي وفق آليات موثقة ومعتمدة رسمياً.

وتهدف الإجراءات بشكل عام إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز Tranquillity في المحيط المدرسي خلال الفترة الحساسة للامتحانات، وضمان وصول الطلاب إلى منازلهم بأمان وسلام





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