إطلاق مركز 'ديجيتال لايف كراج' في دبي لدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

أحمد الخلافي يكشف عن إطلاق مركز 'ديجيتال لايف كراج' بمساحة 10 آلاف قدم مربعة في دبي لإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تعزز ابتكارات الشركات الناشئة في مجال الحوسبة المتقدمة.

أكد أحمد الخلافي ، نائب الرئيس والمدير العام ل شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات وأفريقيا، أن دولة الإمارات تمتلك مقومات متكاملة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في تطوير وتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي ، مما يعكس التوجه الاستراتيجي القوي نحو الاقتصاد الرقمي.

مركز ديجيتال لايف كراج دعما للشركات الناشئة

يُعد مركز 'ديجيتال لايف كراج' الذي أطلقت الشركة منصة لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا، إنجازاً بارزاً في هذا المسار، حيث يتميز بمساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة لتكون بيئة حاضنة للابتكار.

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شهد افتتاح هذا المركز خلال العام الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، في مدينة دبي للإنترنت، مما يعزز من مكانة دبي كمنصة عالمية للتقنية.

يقدم المركز بيئة متكاملة تجمع بين الخبرات التقنية المتقدمة وفرص التعاون الاستراتيجي، بما يساعد رواد الأعمال على تطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق والنمو المستدام في السوق المحلية والعالمية.

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البنية التحتية والطاقة دعما لمصانع الذكاء الاصطناعي

يوضح أحمد الخلافي أن التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد حصراً على الخوارزميات المتطورة، بل يرتبط بشكل وثيق بتوافر منظومة متكاملة تشمل مصادر الطاقة المساندة والمساحات الواسعة للبنية التحتية والاتصالات المتطورة ومراكز البيانات.

تتمتع الإمارات بميزة تنافسية قوية في هذا المجال بفضل تنوع مصادر الطاقة لديها، والتي تشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية بالإضافة إلى المصادر التقليدية، مما يوفر قاعدة طاقة قوية ومستقرة لتلبية الاحتياجات الهائلة لمراكز الحوسبة المتقدمة.

تشكل شبكات الاتصالات المتطورة، ولا سيما خدمات الألياف الضوئية التي توفرها شركات 'إي آند' و'دو'، ركيزة أساسية لدعم مشاريع مراكز البيانات، حيث توفر اتصالاً عالي الكفاءة يربط بين الأنظمة المختلفة والمنشآت الرقمية الضخمة.

شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية

تُعد الشراكات عنصراً أساسياً في تسريع وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المعقدة، ولذلك أكدت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على تعاونها الوثيق مع شركات عالمية عملاقة مثل إنفيديا وإنتل وأيه أم دي لتقديم حلول حوسبة شاملة.

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تركز الشركة على مسارين رئيسيين في السوق الإماراتية، الأول يتمثل في تطوير مصانع ذكاء اصطناعي واسعة النطاق تعتمد على خوادم مزودة بوحدات معالجة رسومات متقدمة، والثاني يتمثل في توفير حلول السحابة الخاصة التي تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة تشغيل نماذجها بأمان.

يعزز وجود كبرى شركات التكنولوجيا العالمية في الدولة، إلى جانب الكفاءات البشرية المتميزة التي تستقطبها الإمارات، فرص نقل المعرفة التقنية وتطوير المشاريع الوطنية، مما يدعم بناء منظومة رقمية متكاملة وقادرة على مواكبة الابتكارات المتسارعة.

ختاماً، يؤكد أحمد الخلافي أن التكامل بين البنية التحتية للطاقة والاتصالات، والخبرات البشرية المحلية، والشراكات الدولية الاستراتيجية، يمنح دولة الإمارات قاعدة قوية لاستمرار التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي وتحويل الاستثمارات التقنية إلى تطبيقات عملية تعزز الكفاءة التنافسية للاقتصاد الوطني.