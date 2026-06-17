إطلاق الدورة الأولى لوسام محمد بن راشد للقيادة في دبي وتعزيز قيادات الصف الثاني

بدأت اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة عملها بإطلاق الدورة الأولى للوسام، مع اعتماد منهجية تقييم متعددة المراحل لأكثر من 30 جهة حكومية، بهدف تمكين القادة من الصف الثاني وتعزيز ثقافة القيادة المستدامة في حكومة دبي.

عقدت اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة اجتماعها الافتتاحي بتمهيد لإنطلاق الدورة الأولى من هذا الوسام، الذي يُعَدُّ أرفع الأوسمة داخل حكومة دبي .

تم إطلاق الوسام بأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع هدف واضح: ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتعزيز صفوف القادة من المستوى الثاني. الجلسة التي ترأسها محمد عبد الله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت اعتماد القائمة النهائية لأكثر من ثلاثين جهة حكومية مشاركة، ما يعكس التفاعل الواسع مع رؤية الوسام في تطوير الكفاءات القيادية.

كما تم إقرار منهجية تقييم شاملة متعددة المراحل، ترتكز على مؤشرات موضوعية ومقابلات تخصصية، مع تركيز خاص على قياس الأثر المستدام للقيادة في إعداد وتمكين القادة الجدد. اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع لائحة إجراءات وشروط المنظمة للوسام، لضمان أعلى معايير الشفافية والحيادية والحوكمة عبر جميع مراحل التقييم. سيتوجه التقرير النهائي إلى اللجنة الإشرافية بعد إكمال جميع المراحل، ويتضمن تحليلاً مفصلاً للنتائج والتوصيات، لتحديد القائد الحكومي الفائز بالوسام سنوياً.

يُمنح الوسام في إطار فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي يُنظَّم في سبتمبر من قبل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. وأشار القرقاوي إلى أن الوسام يجسد نهج سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة قيادية مستدامة، تُعنى بتمكين القادة وصقل مهاراتهم لضمان جاهزيتهم لقيادة المستقبل وتحقيق الاستمرارية في التميز الحكومي.

يهدف وسام محمد بن راشد للقيادة إلى تكريم المدير العام الذي يبرز في تنمية وتدريب وتمكين قيادات الصف الثاني داخل الحكومة، من خلال تعزيز الثقة داخل الفرق وتوزيع الصلاحيات بما يدعم مبدأ اللامركزية. يسعى البرنامج إلى وضع معايير وخطط واضحة لتمكين القادة في كل مؤسسة، ما يجعل تجربة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير القيادات وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما يُعَدُّ الوسام منصة استراتيجية لتعزيز المنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية، وإبراز قصص النجاح المؤسسية التي تُظهر نقلة نوعية في تمكين القيادات، لتُستَفاد منها جميع المؤسسات في الإمارة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وسام محمد بن راشد للقيادة تمكين القيادات حكومة دبي تقييم متعدد المراحل الصف الثاني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'حملة 100 مليون وجبة' تنجز توزيع أكثر من 30 مليون وجبة في مصر'حملة 100 مليون وجبة'، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تنجز توزيع أكثر من 30 مليون وجبة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام في مصر البيان_القارئ_دائما

Read more »

زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب هاييتي | صحيفة الخليجضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي السبت، قرابة الساعة 8,30 (12,30 ت غ)، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل

Read more »

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياًأبوظبي في 20 نوفمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ. وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:29 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الاول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:13. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 31 22 75 30 دبي 32 22 65 30 الشارقة 31 18 75 30 عجمان 31 22 70 30 أم القيوين 32 18 75 30 رأس الخيمة 32 18 75 30 الفجيرة 28 22 70 40 العين 31 18 75 20 ليوا 32 18 85 35 الرويس 31 17 80 30 السلع 31 18 80 30 دلما 29 23 85 35 طنب الكبرى 30 23 85 35 طنب الصغرى 30 23 85 35 أبو موسى 30 22 80 30 - مل -

Read more »

«أمنية» تُسعد الأطفال بحملة رمضان «30 أمنية خلال 30 يوماً» | صحيفة الخليجأبوظبي / وام أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» نجاح حملتها الرمضانية «30 أمنية خلال 30 يوماً»، في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

Read more »

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يستعد لتنظيم سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحليةسيقام السباق الثامن والعشرون من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما في دبي، يوم السبت المقبل، وستشارك فيه 30 قاربًا يمثلون 300 بحار.

Read more »

ما سر تقنية «30-30-30» التي قد تنقذ جهاز الراوتر من الأعطال المستعصية؟يلجأ كثيرون عند تعطل الإنترنت إلى الحل التقليدي المتمثل في فصل جهاز الراوتر عن الكهرباء لبضع ثوانٍ ثم إعادة تشغيله، وهي

Read more »