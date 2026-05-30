إطلاق فين فاست VF 8 في دبي: سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات بترقيات شاملة

أعلنت فين فاست عن طرح الطراز الجديد VF 8 في سوق دبي، مع تحسينات تقنية وتصميمية متقدمة تشمل منصة هيكل جديدة، نظام تعليق ذكي، وشاشة معلومات 12.9 بوصة، إلى جانب بطارية بسعة 60.13 كيلواط/ساعة توفر مدى 500 كيلومتر وشحن سريع.

شهدت دبي حدثاً بارزاً في عالم السيارات الكهربائية عندما تم إطلاق الطراز الجديد من فين فاست ، وهو VF 8 ، أول نموذج خليجي من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

جاء هذا الإطلاق نتيجة لتطوير منصة تقنية متقدمة صممها فريق الهندسة داخل الشركة، مع التركيز على تحسين سلاسة القيادة وراحة الركاب واستقرار المركبة في مختلف الظروف. تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في استراتيجية فين فاست لتوسيع حضورها العالمي وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية بالكامل، حيث يحصل VF 8 على ترقية شاملة في التصميم والتكنولوجيا والميزات، ما ينعكس بشكل واضح على أداء القيادة وتجربة المستخدم.

تم اعتماد مفهوم "التكنولوجيا السائلة" في التصميم الجديد لل VF 8، وهو نهج يهدف إلى دمج التكنولوجيا بسلاسة داخل هيكل السيارة لتصبح سهلة الاستخدام في الحياة اليومية. تم تحسين الأبعاد لتصبح 4701×1872×1670 ملم مع قاعدة عجلات 2840 ملم، ما يضيف إلى السيارة مساحة داخلية واسعة وخمسة مقاعد مريحة. كما أن ارتفاع السيارة عن الأرض 170 ملم وعجلات 19 بوصة يضمنان قدرة ممتازة على التعامل مع مختلف ظروف الطرق.

يبرز التصميم الخارجي لغة عصرية بوجود شبكة أمامية سوداء لامعة ومصابيح نهارية على شكل جناح، إلى جانب فتحات تهوية كبيرة تعزز الديناميكا الهوائية، بينما يرفع خط النوافذ تدريجياً نحو الخلف ليعطي إيحاءً بالحركة حتى في حالة الوقوف. الخلفية تتميز بمصابيح LED على شكل حرف V وشريط إضاءة، ما يضيف مظهراً شاباً وحيوياً للسيارة.

في داخل المقصورة، توفر فين فاست تجربة فريدة من نوعها بفضل شاشة معلومات وترفيه بحجم 12.9 بوصة في منتصف لوحة القيادة، وشاشة ثانوية خلف عجلة القيادة، بالإضافة إلى محدد تروس على عمود التوجيه لتسهيل عملية القيادة. تم تجهيز السيارة بنظام تحكم أوتوماتيكي للمنطقة المناخية مزدوج وفلتر هواء Combi 1.0 لتوفير بيئة مريحة للركاب. المقاعد تتضمن مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل بستة اتجاهات مع خاصية الذاكرة، ومقاعد صف ثانٍ قابلة للطي بنسبة 60:40 لزيادة مساحة التخزين.

تشمل الميزات التقنية مساعداً افتراضياً يدعم لهجات فيتنامية متعددة ونظام صوتي بثمانية مكبرات. من الناحية الهندسية، تم تحسين نظام التعليق باستخدام مخمدات انتقائية التردد (FSD) على المحورين لضبط خصائص التخميد حسب حالة الطريق. وتعتمد السيارة على بنية كهربائية وإلكترونية متطورة تعتمد على مفهوم المركبة المعرفة بالبرمجيات (SDV)، مع حاسوب مركزي يدير معالجة البيانات ووظائف التحكم. يوفر المحرك الكهربائي طاقة قصوى 170 كيلوواط (228 حصاناً) وعزم 330 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي وثلاثة أوضاع قيادة (اقتصادي، عادي، رياضي).

بطارية سعة 60.13 كيلواط/ساعة تمنح مدى يصل إلى 500 كيلومتر وفقاً لمعيار NEDC، وتدعم الشحن السريع من 10% إلى 70% في أقل من 30 دقيقة، ما يجعل VF 8 خياراً مثالياً للمستهلكين الباحثين عن أداء قوي، راحة وابتكار تقني في سيارة كهربائية عربية الصنع





