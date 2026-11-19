شهدت دولة الإمارات انطلاق لعبة Gta 6 بتصنيف +21 وسط توقعات بمبيعات تتجاوز 3.25 مليار دولار وتأثير كبير على شبكات الاتصالات وأسواق العمل المحلية.

انطلقت لعبة Gta 6 رسمياً في الأسواق العالمية عند منتصف ليل الخميس، محققةً أرقاماً قياسية فورية غير مسبوقة في تاريخ صناعة الترفيه. وسبقت دولة ال إمارات المنافسين في نيويورك بـ9 ساعات، نتيجة الفروق الزمنية وآلية الإطلاق التدريجي المعتمدة عالمياً.

توقعات مالية ضخمة وحطم الأرقام القياسية

تجاوزت قيمة مبيعات اللعبة المسبقة 1.65 مليار دولار، عبر بيع 17 مليون نسخة عالمياً. وقد صعد محللو بنك Wells Fargo توقعاتهم لمبيعات اللعبة إلى 65 مليون نسخة حتى نهاية مارس 2027، بعد أن كانت تقدر بـ35 مليون نسخة سابقاً.

Also read طيران الإمارات تتصدر تصنيف أفضل شركات الطيران في العالم 2027

تشير دراسة شركة Newsouzu للأبحاث إلى أن المبيعات العالمية قد تتراوح بين 3.25 و5.2 مليار دولار بنهاية أسبوع الإطلاق. وتُعد تكلفة إنتاج اللعبة التي تجاوزت مليار دولار، واحدة من أضخم المشاريع الاستثمارية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

أثر هائل على الشبكات وأسواق العمل

سجلت شركة Virgin Media O2 البريطانية أعلى حجم يومي لاستهلاك البيانات في تاريخ شبكتها في العاشر من نوفمبر، مع ارتفاع حركة البيانات بنسبة 51.6 % خلال الساعة الأولى. ويتطلب التحميل مساحة تخزين تصل إلى 212 غيغابايت.

Advertisement

كشفت بيانات شركة Bamboo HR عن ارتفاع معدل طلبات الإجازات بنسبة 13 % في الولايات المتحدة، و8.3 % في بريطانيا، و6.6 % في كندا. وارتفعت نسبة الموظفين الأمريكيين الذين يعتزمون الحصول على إجازة إلى 32 % لدى الجيل Z.

تأثير اقتصادي مباشر على قطاع المطاعم

تتوقع مؤسسة Sensor Tower تسجيل أكثر من 50 مليون زيارة إضافية لتطبيقات المطاعم وخدمات توصيل الطعام في الولايات المتحدة خلال 30 يوماً من الإطلاق. ويؤكد ذلك تحوّل اللعبة إلى محرك اقتصادي يمس قطاعات متعددة.

تتراوح أسعار النسخ الرقمية عبر متجر PlayStation في الإمارات بين 299.16 و373.96 درهماً. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بنمو إيرادات الصناعة العالمية إلى 213.9 مليار دولار خلال عام 2026 بنسبة نمو 6.1 %.

ضوابط المحتوى وتصنيف +21 في الإمارات

حملت اللعبة تصنيفاً عمرياً +21 في الإمارات، في إطار نظام يهدف إلى حماية الأطفال. ويعكس هذا التصنيف تنامي نفوذ الصناعة وتأثيرها على أنماط الاستهلاك والإنتاجية في سوق العمل والتجارة المحلية.