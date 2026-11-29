أكثر من 80 ألف شخص يشاركون في سباق حصّنتك يا وطن بأبوظبي، بدعم من اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري ومجلس أبوظبي الرياضي، في حدث يجسد قيم الانتماء.

شهدت أبوظبي انطلاق النسخة الثانية من سباق "حصّنتك يا وطن"، وهو حدث رياضي ومجتمعي استقطب أكثر من 80 ألف شخص من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ليؤكد مرة أخرى على قيم الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي التي تجمع أفراد الشعب.

تفاصيل الانطلاق ومسارات السباق الوطنية

انطلق السباق من واحة الكرامة، وعبر مساراً يربط بين المعالم الوطنية البارزة، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي، في رحلة رياضية تعكس التاريخ الهائل لهوية الدولة.

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وتضمنت المسارات ثلاث مسافات مختلفة هي 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، لتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة، بما في ذلك العائلات والأطفال وهواة الجري والعدائين المحترفين وأصحاب الهمم، مما يعكس شمولية الحدث واستجابته لرغبة الجميع في الجري معاً.

شرف انطلاق الإشارة الوطنية والتضحيات

اختُتِم الحفل الافتتاحي بلحظة وطنية مؤثرة للغاية، حيث تولت أسر الشهداء الإماراتيين إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية للسباق، في مشهد جسّد أسمى معاني الوفاء والعرفان العميق بتضحيات شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل أمن البلاد واستقرارها.

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وقبل ذلك، افتُتح السباق بعرض جوي مميّز لفريق فرسان الإمارات، الذي رسم لوحة فنية ساحرة بألوان علم الدولة في سماء الوطن، إلى جانب عروض الفرقة الموسيقية العسكرية والعروض الثقافية الإماراتية التي عكست أصالة الموروث الوطني وثراءه.

تصريحات القيادات المنظمة ورؤية المستدام

وعن نجاح النسخة الثانية، صرح الفريق "م" محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، بأنه يعتز بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة، مبيناً أن الرسالة حملت منذ البداية عنوان الانتماء للوطن والوفاء لإرثه والاعتزاز بقيمه.

وأوضح الكعبي أن مشاركة أكثر من 80 ألف شخص اليوم تعكس مشهداً وطنياً جامعاً، حيث ترى الرسالة تتجسد في واقع ملموس يعكس عمق الروابط التي تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن النجاح المتنامي يؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في المبادرات التي تضع الإنسان في صميم أهدافها.

الجوائز المالية ودعم القطاع الرياضي

وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصّصة للفائزين والفائزات في سباقات 3 و5 و10 كيلومترات مليون درهم، موزعة على مختلف الفئات العمرية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى فئات أصحاب الهمم، تشجيعاً لهم على المشاركة والاستمرارية.

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وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن السباق يجسّد أسمى معاني الوفاء والانتماء للوطن، مؤكداً الدور المحوري للرياضة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية، خاصة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.

القرية الترفيهية ونسخة العام القادم

امتدت أجواء الاحتفاء إلى قرية السباق التي احتضنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات العائلية وتجارب المأكولات والمشروبات، لتوفّر للمشاركين والزوار تجربة متكاملة في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة الوطنية التي تجمع الجميع.

وتُعقد النسخة القادمة من سباق "حصّنتك يا وطن" في عام 2026، بالتعاون بين إرث أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي واتزان فتنس، وبرعاية كبرى شركات محلية ودولية مثل لِعماد ومبادلة وإيدج والدار وانترناشيونال جولدن جروب ونيرفانا والمسعود للسيارات ومياه العين.