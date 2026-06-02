إطلاق سلسلة مسابقات تاتلر للبادل 2026 بدعم من ستاندرد تشارترد وكلوب ميد

أعلنت تاتلر آسيا عن إطلاق سلسلة مسابقات تاتلر للبادل 2026، وهي أول سلسلة بادل رفيعة المستوى في آسيا، تضم 8 فعاليات في 7 مدن منها دبي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب. البطولة مدعومة من ستاندرد تشارترد وكلوب ميد، وتستهدف رواد الأعمال وصناع القرار.

أعلنت تاتلر آسيا عن إطلاق سلسلة مسابقات تاتلر لل بادل 2026، وهي أول سلسلة مسابقات بادل رفيعة المستوى من نوعها في آسيا، تمتد على مدى ستة أشهر وتتنقل بين 7 مدن كبرى في المنطقة، من بينها دبي التي تمثل الشرق الأوسط.

تقام البطولة بدعم من شريكين إقليميين: ستاندرد تشارترد بصفته الراعي الرئيسي، وكلوب ميد بصفته الشريك الرسمي لتجارب أسلوب الحياة. تهدف السلسلة إلى توفير منصة ديناميكية تجمع بين المنافسة الرياضية وبناء العلاقات، مستهدفة شريحة من رواد الأعمال وصناع القرار الباحثين عن تجارب نوعية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. تتضمن البطولة 8 فعاليات في 7 مدن، مع مشاركة متوقعة لأكثر من 2000 لاعب.

تنطلق النسخة من بالي في إندونيسيا (23-26 يوليو)، ثم تنتقل إلى كوالالمبور (8-9 أغسطس و15-16 أغسطس)، وبانكوك (22-23 أغسطس)، وسنغافورة (28-29 أغسطس)، وهونغ كونغ (أكتوبر 2026)، وشنغهاي (أكتوبر 2026)، وأخيراً دبي (أكتوبر 2026)، على أن تختتم بالنهائي الإقليمي في نوفمبر 2026. وقد صممت السلسلة لتقدم تجربة متكاملة داخل الملعب وخارجه، تشمل منافسات في ثلاث فئات: البرونز (مفتوحة للجميع وتشمل زوجي الرجال والسيدات والمختلط)، والفضة والذهب (أعلى مستويات المنافسة، وتشمل زوجي الرجال والسيدات).

يتأهل الفائزون وأصحاب المركز الثاني من كل فئة إلى النهائي الإقليمي. تأتي هذه المبادرة في إطار توجه ستاندرد تشارترد لتعزيز علاقته بعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية من خلال تجارب نوعية تجمع بين إدارة الثروات والصحة والرفاه. وقال وسيم بن خضراء، رئيس الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق في ستاندرد تشارترد: تجسد شراكتنا مع تاتلر آسيا توجهاً استراتيجياً في تواصلنا مع عملائنا، وتكتسب مشاركة الإمارات أهمية خاصة كونها السوق الوحيد في الشرق الأوسط المشارك في البطولة.

من جهته، أشار ميشيل لامونييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاتلر: نواصل البحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع مجتمعنا عبر تجارب هادفة، وتعكس سلسلة مسابقات تاتلر للبادل تطور اهتمامات رواد الأعمال وصناع القرار. توفر البطولة أيضاً فرصاً للتواصل مع نخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات المؤثرة، إضافة إلى تجارب ضيافة راقية ومناطق للتعافي وبرامج رفاه صحي مصممة لأنماط الحياة عالية الأداء. تعتبر رياضة البادل من الرياضات سريعة النمو في المنطقة، وتعد هذه السلسلة منصة مثالية لتعزيز الروابط بين العملاء والشركاء.

فئة البرونز مفتوحة للجميع، بينما فئتا الفضة والذهب تستهدفان اللاعبين ذوي المستوى المتقدم. جميع المباريات تقام على ملاعب بمواصفات احترافية وبإدارة تحكيمية متخصصة. كما تشمل البطولة فعالية Celebrity Pro-Am حيث يمكن للاعبين المنافسة إلى جانب لاعبين محترفين. تهدف السلسلة إلى أن تكون حدثاً رياضياً واجتماعياً رائداً في آسيا، يعزز مكانة البادل كوسيلة لبناء العلاقات والتواصل الفعال بين النخب.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل سلسلة مسابقات تاتلر للبادل نقلة نوعية في عالم الرياضات النخبوية، حيث تجمع بين التنافس الرياضي والترفيه الراقي. ستتاح للمشاركين فرصة الاستمتاع بأجواء نابضة بالحيوية في كل مدينة، مع فعاليات جانبية تشمل حفلات استقبال وجلسات تواصل. ومن المتوقع أن تساهم البطولة في تعزيز السياحة الرياضية في المدن المستضيفة، خاصة دبي التي تشهد ازدهاراً في مرافق البادل. يأتي هذا الإطلاق في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالبادل عالمياً، مما يجعل السلسلة إضافة قيمة للمشهد الرياضي في آسيا والشرق الأوسط.

باختصار، تعد سلسلة مسابقات تاتلر للبادل 2026 حدثاً محورياً يجمع بين الرياضة والرفاهية وبناء العلاقات، بدعم من شركاء استراتيجيين يشاركون الرؤية في تقديم تجارب استثنائية لعملائهم





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بادل مسابقات تاتلر ستاندرد تشارترد دبي

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