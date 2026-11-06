إطلاق بطاقة ولاء دبي وتأشيرة 5 سنوات بـ4032 درهماً

كشف برنامج بطاقة ولاء دبي عن مزايا حصرية تشمل تأشيرة دخول متعددة لـ 5 سنوات ورصيد 2000 درهم بتكلفة 4032 درهماً لتعزيز السياحة.

أعلنت حكومة دبي عن إطلاق برنامج بطاقة ولاء دبي الموجه للزوار المتكررين، بهدف تعزيز الارتباط بالإمارة وتوفير تجربة سياحية متكاملة. يأتي هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية التطويرية للإمارة لتعزيز جاذبيتها العالمية من خلال تقديم حوافز ملموسة تيسر الزيارات المتعددة. يستهدف البرنامج بشكل أساسي الأفراد الذين تربطهم علاقة مستمرة بالإمارة لأسباب سياحية أو تجارية، مما يضمن لهم استمرارية في التنقل والإقامة.

تفاصيل المزايا وتأشيرة الدخول المتعدد

تتمثل أبرز ميزة في البرنامج في منح الأعضاء تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات، وفقاً للموافقة الصادرة عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي. تتيح هذه التأشيرة لحامليها البقاء في الإمارة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة خلال السنة الواحدة. يعمل هذا الخيار على اختصار الإجراءات البيروقراطية المعقدة، مما يمنح الزوار مرونة عالية في تخطيط رحلاتهم دون الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة جديدة مع كل زيارة.

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إلى جانب المزايا المتعلقة بالإقامة والتنقل، يوفر البرنامج رصيداً إنفاقياً بقيمة تصل إلى 2000 درهم. يمكن استخدام هذا الرصيد لدى مجموعة مختارة من الفنادق والمنشآت السياحية ووجهات التسوق الرائدة في دبي. كما يحصل الأعضاء على بطاقة خاصة تتيح لهم الاستفادة من أكثر من 20 عرضاً حصرياً، مما يضيف قيمة كبيرة لتجربتهم خلال الإقامات المتعددة.

الخدمات الإضافية وشريك الاتصالات

تتجاوز المزايا الجانب المالي والسياحي لتشمل خدمات التواصل المباشر، حيث يحصل عضو بطاقة ولاء دبي على شريحة اتصال مجانية من شركة دو. يتم تسليم هذه الشريحة للعضو فور وصوله إلى مطار دبي، مما يضمن له البقاء على اتصال مع عائلته وأصدقائه من لحظة هبوط الطائرة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير راحة البال وتسهيل التواصل خلال فترة الإقامة الأولى.

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تتطلع الإدارة إلى توسيع نطاق المزايا المقدمة للأعضاء في المستقبل، من خلال إضافة خدمات وامتيازات جديدة تعكس تطور القطاع السياحي في الإمارة. يسعى البرنامج باستمرار لتحديث offerings الخاصة به لتلبية احتياجات الزوار المتغيرة، وضمان تقديم تجربة لا تُنسى تجمع بين الراحة والتميز في مختلف القطاعات.

آلية الانضمام والشروط المطلوبة

لا يتاح الانضمام إلى بطاقة ولاء دبي عبر طلبات عامة مفتوحة للجميع حالياً، بل يعتمد النظام على آلية انتقائية. يتم تحديد الأعضاء المحتملين من خلال شبكة واسعة من الشركاء المختارين في قطاعات الأعمال والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى برامج الولاء المتعاونة. يمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة من البرنامج تسجيل بيانات اهتمامهم، ليتم التواصل معهم عند توفر فرص جديدة للانضمام وفقاً للمعايير المحددة.

في حالة استلام الدعوة، يتعين على المتقدم استكمال نموذج الطلب وإرفاق مجموعة من الوثائق الثبوتية. وتشمل هذه الوثائق صورة شخصية حديثة، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول، وكشف حساب بنكي للأشهر الستة الماضية لإثبات الاستقرار المالي. كما يشترط تقديم وثيقة تثبت وجود تأمين صحي ساري المفعول، بالإضافة إلى تذكرة سفر ذهاب وعودة كجزء من إجراءات التأشيرة.

الرسوم والوقت المتوقع للمعالجة

تبلغ الرسوم الإجمالية للتقديم على البرنامج 4032 درهماً، وهي تشمل رسوم العضوية وتكاليف إصدار تأشيرة الدخول المتعدد لخمس سنوات. في حال كان المتقدم مقيماً داخل دولة الإمارات عند تقديم الطلب، تُضاف تكلفة إضافية بقيمة 650 درهماً إلى المبلغ الأساسي. يتم توجيه هذه الرسوم لتغطية تكاليف الخدمات الإدارية والمزايا المرتبطة بالعضوية.

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تستغرق عملية معالجة الطلبات عادةً 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم. ومع ذلك، قد تختلف المدة الفعلية للمعالجة بناءً على طبيعة كل طلب والإجراءات الإدارية المتبعة من قبل الجهات المختصة. تعتبر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي الجهة المسؤولة عن المراجعة النهائية واتخاذ القرار بشأن الموافقة على الطلبات.

بعد اكتمال إجراءات التدقيق والمراجعة، يتلقى المتقدم موافقة رسمية عبر البريد الإلكتروني تتضمن نسخة من التأشيرة وتأكيد قبوله في البرنامج. عند تفعيل العضوية، يتلقى الأعضاء كافة التفاصيل اللازمة للاستفادة من الرصيد المخصص والعروض الحصرية، مما يمكنهم من الاستفادة الكاملة من منظومة الامتيازات طوال زياراتهم المتكررة إلى دبي خلال فترة صلاحية البطاقة.