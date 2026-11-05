إضراب عام واسع في فرنسا: آلاف المشاركين و70 ألف شرطى للتصدي للتظاهرات

موجة إضرابات وتظاهرات في فرنسا تجمع بين طلاب العموم والخاص ونقابات العمال والمهاجرين، مع توقعات بمشاركة تصل إلى 700 ألف متظاهر في مواجهة مع شديدة مع الشرطة.

تستعد فرنسا لخوض موجة احتجاجية واسعة النطاق يوم الخميس، حيث يُتوقع مشاركة مئات الآلاف من المواطنين في إضرابات وطنية وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية الرئيسية. تأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع استمرار حركات ال طلاب في المدارس الثانوية ضد تدهور ظروف التعليم، وتكثف الجهود من قبل ال نقابات العمالية والمهاجرين للمطالبة بتحسين الأجور والظروف المعيشية. حددت السلطات الفرنسية نطاق المشاركة المتوقعة بتراوح بين 500 ألف و700 ألف مشارك عبر مختلف المناطق، في حين ستشهد العاصمة باريس مسيرة ضخمة متوقعة بمشاركة ما يصل إلى 80 ألف شخص. يعكس هذا الحجم الكبير من التعبئة الشعبية استياءً متزاوداً يمتد من قطاعات التعليم إلى الخدمات العامة وحقول العمل.

تفاصيل الإضراب والمشاركة المتوقعة

تتضمن الخطة اليومية للإضراب إغلاقاً شاملاً لخدمات حيوية تشمل قطاعات التعليم العام والخاص، بالإضافة إلى عمال السكك الحديدية، ومستشفيات الخدمات العامة، وخدمات البريد. أشارت ماريليز ليون، المتحدثة باسم الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي إف دي تي)، إلى أن التعبئة ستكون قوية جداً، مشيرة إلى أنها تتوقع مستويات مشاركة مماثلة لتلك التي شهدتها الاحتجاجات الواسعة ضد تعديلات نظام التقاعد في عام 2023. ذكرت ليون أن تلك الاحتجاجات السابقة ضمت أكثر من مليون متظاهر، مما يدل على قدرة النقابات على حشد جماهيري كبير في وقت وجيز. تركز المطالب الرئيسية في هذه الجولة على رفع الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد أي تعديل جوهري منذ عام 2012، بالإضافة إلى المطالبة بزيادات عامة في الرواتب لجميع العاملين في القطاعات المختلفة. كما تطالب النقابات بإصلاحات ضريبية عادلة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الطبقات الوسطى والعاملة، وتحسين البنية التحتية التعليمية للطلاب.

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موقف الحكومة والرد الأمني المتوقع

استعداداً للتحركات المتوقعة، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز، في تصريحات الأربعاء، عن نشر 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد. وضع نونييز تحذيراً صريحاً يفيد بـ"ردّ حازم جداً" على أي محاولة لإلحاق الأذى أو إخلال بالنظام العام من قبل المتظاهرين أو الجهات الفاعلة التي تسعى لتعطيل سير الحياة. تركز الاستراتيجية الأمنية على منع أي مواجهات قد تؤدي إلى شغب أو تخريب الممتلكات العامة، كما حدث في الذروات السابقة للاحتجاجات. تعكس هذه الخطوة الاستباقية قلق الحكومة من تصاعد وتيرة المواجهات، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى إخفاقات أمنية واستخباراتية سابقة ساهمت في حدوث فوضى خلال أحداث 17 أكتوبر. تظل قوات الأمن في حالة تأهب قصوى لضمان سلامة المشاركين وتأمين المسارات المصادق عليها رسمياً للتظاهرات.

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مواقف متضاربة بين النقابات والشرطة

واجهت التحركات الاحتجاجية السابقة، التي اتسمت في الغالب بطابع سلمي، بعض الفاشلات التي أدت إلى استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. في المقابل، وجهت نقابات ومجموعات مدنية انتقادات حادة إلى الأساليب الأمنية التي اعتمدتها الشرطة، متهمين إياها باستخدام عنف مفرط وغير مبرر في التعامل مع المتظاهرين السلميين. كشفت هذه الاتهامات عن حدوث تحقيقات داخلية جارية في صفوف قوات الأمن لمحاولة فهم أسباب التصعيد وردود الفعل التي أدت إلى هذه المواقف. من جانبهم، رأى ممثلو النقابات، بما في ذلك فابريس فور من الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أن القيود المفروضة على الحريات التظاهرية تمثل قمعاً لحقوق المواطنين الأساسية. أضاف فابريس أن التعاطف الشعبي مع حركة طلاب المدارس الثانوية والجامعات لا يتراجع، بل يزداد يوماً بعد يوم، مما يدفع الناس للتساؤل عن حدود الحريات العامة وكيف يتم التعامل معها من قبل السلطات.

القيود الجغرافية والنتائج المستقبلية

واجهت التنظيمات النقابية تحدٍ جديداً عندما رفضت السلطات المحلية في باريس الأربعاء التصريح بإجراء تظاهرة كبيرة عبر مسار يمتد من ساحة الباستيل إلى ساحة الكونكورد، وهو مسار يمر عبر وسط العاصمة ويقع في مناطق حيوية. بدلاً من ذلك، أجازت السلطات مساراً بديلاً بعيداً عن المركز، وهو قرار اعتبرته بعض النقابات قمعاً لحرية التظاهر، مما دفعها لتقديم طعون في اللحظة الأخيرة لإعادة اعتماد المسارات التقليدية. هذه القيود الجغرافية تثير جدلاً واسعاً حول مدى شرعية التدخل في حقوق التظاهر السلمي. في السياق الأوسع، شهدت عدة دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك وألمانيا وإيطاليا، احتجاجات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى وجود موجة غضب شبابي واسع النطاق يتجاوز الحدود الفرنسية. تعكس هذه التطورات أهمية متابعة الوضع عن كثب، خاصة مع استمرار النقابات في الضغط من أجل تحقيق مطالبها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والظروف المعيشية الأفضل.