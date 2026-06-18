إصلاح نظام تداول الانبعاثات الأوروبي: ضرورة ملحة لإنقاذ الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة

تناقش المقالة التحديات التي تواجه النظام الأوروبي لتداول الانبعاثات وتأثيراته السلبية على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب، مع اقتراح إصلاحات لتحقيق إزالة الكربون دون المساس بالقدرة التنافسية.

في بداية عام 2024، فاجأت المفوضية الأوروبية المراقبين بإعلان استعدادها لتخفيف نظام تداول الانبعاثات (ETS)، وهو السياسة المناخية الأبرز في الاتحاد الأوروبي ، وذلك لدعم الصناعة الأوروبية المتعثرة.

هذا التوجه، الذي كان يُعتبر مستحيلاً سياسياً قبل سنوات، يأتي في وقت جدد فيه الاتحاد التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بحلول 2040. ويعترف هذا التحول بأن النظام الحالي لا يحقق أهدافه كما ينبغي، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب. يعد نظام تداول الانبعاثات أداة أساسية لتحديد سعر للكربون وتحفيز إزالة الكربون، وقد حقق نجاحات في قطاع الطاقة حيث انخفضت الانبعاثات من محطات التوليد والتدفئة بنحو 49% بين 2005 و2023.

لكنه فشل في دفع التحول في الصناعات التي يصعب تخفيض انبعاثاتها، مثل إنتاج الصلب، حيث لم تُمنح سوى موافقات محدودة لمشاريع إزالة الكربون. وتظل العوامل المساعدة لإزالة الكربون كالهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بعيدة المنال اقتصادياً، مما يجعل الاستثمار في هذه القطاعات محفوفاً بالمخاطر. تواجه أوروبا تحدياً فريداً: فهي المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة كبيرة على انبعاثات الكربون، بينما تظل أسعار الطاقة فيها أعلى بكثير من مناطق أخرى.

وقد أدى ذلك إلى فقدان الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يهدد قطاعات حيوية. يشكل الارتفاع الحاد في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المخطط له خلال السنوات الخمس المقبلة قلقاً كبيراً لصناعة الصلب وغيرها. فبحلول أوائل ثلاثينيات القرن، وبسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، قد ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، مما سيضعف القدرة التنافسية ويؤدي إلى تقليص الإنتاج وخسائر في الوظائف.

من المتوقع أن ينخفض النشاط الصناعي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة في سلسلة القيمة. يتعارض هذا مع هدف زيادة مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030. لذلك، يتعين إصلاح نظام تداول الانبعاثات لتجنب هذه العواقب الوخيمة. لقد اتخذت خطوات إيجابية مثل آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) التي تم إطلاقها في يناير، وحصص التعريفة الجمركية المقررة في يوليو.

لكن الإصلاح الأهم هو تثبيت نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى تتوفر الظروف المواتية لإزالة الكربون اقتصادياً وحل مشكلات القدرة التنافسية المرتبطة بالاستيراد والتصدير. إن هدف إزالة الكربون لا يجب أن يؤدي إلى تدمير الصناعة الأوروبية؛ بل يجب أن يكون مساراً متوازناً يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية معاً





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