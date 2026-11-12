إصدار جزأين من كتاب فوتوغرافيا وسرد الصورة في شارقة

جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي تطلق جزأين من كتاب فوتوغرافيا وسرد الصورة، الذي يحتوي على 220 مقالاً فنياً وثقافياً في معرض الشارقة للكتاب.

أعلنت الأمانة العامة ل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي رسمياً عن إطلاق الجزءين الثاني والثالث من كتابها المميز بعنوان "فوتوغرافيا.. سرد الصورة". تم ذلك خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك من خلال جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي استضاف هذا الحدث الثقافي المهم. وقد حضر الاحتفال كل من عبدالله حمدان بن دلموك ، الرئيس التنفيذي ل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ، و علي خليفة بن ثالث ، الأمين العام للجائزة.

أهداف إطلاق الكتاب في معرض الشارقة للكتاب

أكد عبدالله حمدان بن دلموك أن الصورة الفوتوغرافية في جوهرها تمثل وثيقة ثرية تحتفظ بتفاصيل دقيقة قد تعجز الكلمات أحياناً عن استعادتها أو وصفها بدقة. وأشار إلى أن هذا اللقاء مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي يحدث في مساحة مشتركة تجمع بين عوالم الصورة والذاكرة، كما يدمج بين الثقافة والتوثيق التاريخي. وأعرب عن سعادته بأن يكون جناح المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة رئيسية لإطلاق هذا الإصدار الثقافي المتميز الذي يحمل رسالة فنية عميقة.

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تفاصيل محتوى الكتاب المكون من 220 مقالاً

أوضح علي خليفة بن ثالث أن الجائزة تشعر بالفخر والشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حفل إطلاق هذا الإصدار الذي يجمع باقات مقالات أسبوعية. هذه المقالات كانت قد نُشرت باسم الجائزة منذ ما يقارب 14 عاماً، على موقع وصفحات جريدة البيان الرائدة، وكذلك على الموقع الرسمي للجائزة ومنصاتها المختلفة. ويحتوي الإصدار الجديد على جزأين ضخمين، يضم كل منهما مجموعة واسعة من 220 مقالاً متخصصاً.

رسالة الجائزة في رفع الوعي الفني والثقافي

تسعى الجائزة من خلال هذا الكتاب إلى الارتقاء بالوعي الفني وتعزيز التجربة الثقافية البصرية المتكاملة لدى الجمهور. جاء ذلك انسجاماً مع رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو راعي الجائزة. يهدف هذا العمل إلى تقديم قيمة تثقيفية وتوعوية للمصورين الهواة والمحترفين، بما يحفزهم ويوسع مداركهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال الفني.

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قصص إنسانية وحكايات الكواليس وراء الصور

يتناول الكتاب جوانب متنوعة من فنون التصوير ومدارسه المختلفة، بالإضافة إلى كل المهارات المتقدمة التي تدور في فلك هذه الصناعة. يقدم المؤلفون قصصاً ملهمة ومشوقة عن تجارب النجاح والأمل، كما يسلطون الضوء على تجارب اليأس والإحباط التي يواجهها المصورون. تتضمن المحاور أيضاً حكايات عن قصص إنسانية مؤثرة صنعت فرقاً في حياة الأشخاص الذين تم تصويرهم، وكشفت الحقائق المدهشة خلف صور شهيرة عالمياً.

كيفية الحصول على نسخة مجانية من الإصدار

يمكن لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب الحصول على نسختهم المجانية من الكتابين مباشرة من خلال جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الموجود داخل أرضية المعرض. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الجائزة الوصول إلى النسخ الرقمية من الكتابين مجاناً عبر موقع الجائزة الرسمي على الرابط www.hipa.ae، مما يسهل الوصول إلى المحتوى لكل المهتمين بفن التصوير.