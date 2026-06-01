إصدار قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي رقم (12) لسنة 2026

يستهدف القانون تنظيم القطاع الاجتماعي في دبي وتطويره ومراقبته، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وتمكينها، وإنشاء أنظمة متكاملة للحماية والرعاية والمرصد الاجتماعي ونظام إدارة الحالات.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لدبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.

يهدف القانون إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتطويره ومراقبته لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، وتنظيم تقديمها لفئات المجتمع المختلفة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر ودمجها، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين. كما يهدف لجعل دبي المكان الأفضل للعيش والعمل، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتحفيز مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية.

وقد حدد القانون اختصاصات الهيئة بوصفها الجهة الحكومية المخولة بتنظيم وتطوير ومراقبة القطاع الاجتماعي، ومن أهم مهامها إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية، واقتراح التشريعات المناسبة، وترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص المزاولين للمهن الاجتماعية، وإصدار تصاريح لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي، وضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، مع التركيز على تمكين الفئات الضعيفة. كما كفل القانون إنشاء نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع برامج لتعزيز التلاحم الأسري والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية لضمان شمولية وتكامل وفعالية الخدمات الاجتماعية.

ونص القانون على تعيين مدير عام للهيئة بمرسوم أميري، ويتولى الإشراف على الهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها. وتناول القانون تنظيم رعاية القصّر وفاقدي الأهلية وناقصي الأهلية، حيث اعتبر الهيئة الجهة المختصة بتوفير الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لقرارات الجهات القضائية أو المختصة، وتشمل مهامها متابعة حالتهم المعيشية، والتحقق من حصولهم على الرعاية الاحتياجات المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية، وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضائية، وتوفير الحماية لهم من أي ممارسات غير مشروعة، وإيداع من يجوز رعايتهم في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية وفق الضوابط المعتمدة.

واهتم القانون بتنظيم شؤون ذوي الدخل المنخفض، حيث تتولى الهيئة تعريف وتحديد هذه الفئة وفق معايير يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وإجراء مراجعة دورية لهذه المعايير في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي لاعتمادها. كما نص على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والتدخل المبكر لمواجهة الظواهر السلبية والوقاية من آثارها.

ويتولى المرصد تحليل الظواهر الاجتماعية وقياس أثرها على المجتمع، وبناء قاعدة بيانات اجتماعية شاملة لفئات المجتمع Particularly الفئات الأكثر عرضة للضرر، مع التزام الجهات المختصة بتوفير البيانات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ القانون نظاماً موحداً لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى دبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تكامل وشمولية الخدمات المقدمة، وتكلفة الهيئة من خلال هذا النظام دراسة وتقييم ومتابعة شؤون هذه الحالات بالتنسيق مع مقدمي الخدمات، لضمان حصول أصحابها على الخدمات الاجتماعية اللازمة وتمكينهم اجتماعياً





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هيئة تنمية المجتمع دبي القانون رقم 12 لسنة 2026 القطاع الاجتماعي دبي حماية الفئات الضعيفة المرصد الاجتماعي دبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مهارة لا يملكها كل البشر.. روبوت يدخل الخيط في الإبرةخطف روبوت شبيه بالبشر الأنظار في قمة الروبوتات البشرية 2026، التي استضافتها العاصمة...

Read more »

«التوطين»: تحديثات «حماية الأجور» تدخل التنفيذ 1 يونيوتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، من غد الاثنين، 1 يونيو 2026، تطبيق التحديثات على...

Read more »

الإمارات وبولندا تناقشان راهن ومستقبل أدب الطفلأخذت فعاليات الشارقة، ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، جمهور...

Read more »

فوضى التأشيرات تؤجل سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى كأس العالمتأجل سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، الأحد، لعدم حصول عدد من اللاعبين...

Read more »

حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية لتعزيز كفاءة العمل الحكوميأصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، ويبدأ العمل به من 1 سبتمبر 2026.

Read more »

سعر الدولار في مصر الاثنين 1 يونيو 2026… كم سجل الجنيه بعد عودة البنوك إلى العمل؟استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026،...

Read more »