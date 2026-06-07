إصابة ويسلي تضع البرازيل في مأزق دفاعي قبل مواجهة المغرب في كأس العالم

تعرض الظهير الأيمن البرازيلي ويسلي لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة الودية ضد مصر، مما استدعى استبعاده من كأس العالم واستدعاء إيدرسون كبديل. يجد المدرب أنشيلوتي نفسه الآن مضطرا للاعتماد على مدافعين متعددين الأدوار لسد الفراغ في الجهة اليمنى قبل المباراة الافتتاحية ضد المغرب.

شهدت مساعي البرازيل للعثور على ظهير أيمن موثوق انتكاسة جديدة اليوم الأحد، بعد استبعاد ويسلي من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إثر تعرضه ل إصابة عضلية بالفخذ الأيسر، ليحل محله لاعب وسط أتلانتا إيدرسون .

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مدافع روما، الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المكونة من 26 لاعبا، تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل 2-1 على مصر فجر الأحد في كليفلاند. وبات يتعين على أنشيلوتي سد الفراغ في الجهة اليمنى بالاعتماد على المدافعين متعددي الاستخدامات دانيلو وإيبانيز، قبل المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام المغرب يوم السبت. وقال الاتحاد في بيان "كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في الفخذ الأيسر. نأسف لهذه الإصابة.

ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءا من هذه المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس". ومن المقرر أن ينضم إيدرسون إلى بعثة المنتخب في الولايات المتحدة غدا الاثنين. وتخوض البرازيل، المتوجة باللقب خمس مرات، منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا





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