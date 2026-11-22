أعادت الإصابة الخطيرة للمهاجم الإنجليزي هاري كين إلى الواجهة جدل اللعنة المرتبطة بحائزي جائزة الكرة الذهبية، مع استعراض تاريخ من الإصابات والمفاجآت التي صاحبت الفائزين في السنوات الأخيرة.

أعاد النجم الإنجليزي هاري كين ، لاعب بايرن ميونيخ ، إشعال النقاشات الجارفة حول ما يُعرف بـ"لعنة الكرة الذهبية"، بعد أن تعرض لتمزق في أربطة الكاحل سيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر. تأتي هذه الإصابة الكارثية على خلفية أقل من شهر واحد فقط من تتويج كين بالجائزة لعام 2026، مما جعله خامس لاعب مختلف يفوز ب الكرة الذهبية خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويشير هذا الحدث الجديد إلى نمط مقلق أعاد فتح باب التكهنات بشأن وجود قوى خفية أو حظ سيء يتبع حائزي أرفع جائزة فردية في كرة القدم.

تاريخ الحائزين على الكرة الذهبية والتحديات الجسدية

يعتبر هاري كين هو أحدث ضحية لهذه السلسلة الطويلة من الإصابات وسوء الحظ التي تتبع التتويج بالجائزة، متبعًا نمطًا تاريخيًا بدأ منذ عقود. يعود أحد أبرز فصول هذه الظاهرة إلى الهولندي ماركو فان باستن، الذي خضع لعملية جراحية في الكاحل بعد يوم واحد فقط من فوزه بالكرة الذهبية عام 1992. أدت هذه الإصابة المصيرية إلى نهاية مأساوية لمسيرة فان باستن الكروية مبكرًا بسبب مشكلاته البدنية المستمرة التي حالت دون استمرار تألقه.

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على الجانب البرازيلي، عانى اللاعب ريفالدو من التهاب في أوتار الفخذ عقب تتويجه بالجائزة عام 1999، بينما واجه مواطنه الأسطوري رونالدو إصابتين خطيرتين في الركبة خلال عامي 1999 و2000، وذلك بعد فوزه بالجائزة في عام 1997. كما لم يفلت الإنجليزي مايكل أوين من هذه الدوامة، حيث عانى من إصابات متكررة في أوتار الركبة والفخذ والركبة بعد تتويجه في عام 2001، مما أثر بشكل كبير على ثباته البدني طوال مسيرته.

في السنوات الأخيرة، استمرت هذه القصة المحزنة مع كريم بنزيما، الذي حرمته الإصابة العضلية من المشاركة في كأس العالم 2022 رغم فوزه بالجائزة في العام نفسه. كما تعرض الإسباني رودري لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد تتويجه عام 2024، فيما واجه الفرنسي عثمان ديمبيلي مشكلات في أوتار الركبة خلال الفترة المحيطة بفوزه بجائزة 2025، مما يؤكد استمرارية هذا النمط الغريب في عالم كرة القدم الحديثة.

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اللعنة العالمية وسجل كأس العالم المحبط

على الرغم من أن إصابة هاري كين أعادت إحياء الحديث عن اللعنة الجسدية، فإن سجل جائزة الكرة الذهبية يحمل قصة أخرى مأساوية مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم. لم ينجح أي لاعب متوج بالجائزة في قيادة منتخب بلاده إلى اللقب العالمي في النسخة التالية، وذلك على مدار 66 عامًا و16 بطولة دولية متتالية. كانت هذه القاعدة الراسخة تنطبق بإصرار شديد حتى تم كسرها بشكل درامي من قبل اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي.

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي بكسر هذه القاعدة المحبطة عام 2022، حيث قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم في قطر. جاء هذا الإنجاز التاريخي عقب فوزه بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته عام 2021، ليثبت أن الحظ السيء يمكن هزيمته بالإصرار والموهبة الخارقة. كان هذا الانجاز استثنائيًا في تاريخ الجائزة، حيث لم يسبقه سوى استثناءات قليلة لم تحقق اللقب.

كان الإسباني من أصل أرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو أول من ارتبط اسمه بهذا النحس المتعلق بالمونديال، حيث فشل في التأهل إلى كأس العالم 1958 مع منتخب إسبانيا بعد تتويجه بالجائزة عام 1957. تواصلت المفارقة المريعة مع عدد من الفائزين العظام الذين ودعوا البطولة مبكرًا أو خسروا المباراة النهائية، ومن بينهم عمر سيفوري، كريستيانو رونالدو، جياني ريفيرا، ويوهان كرويف. كما وقع كارل هاينز رومينيغه وروبرتو باجيو في هذا الفخ، مؤكدين صعوبة الجمع بين التتويج الفردي والهيمنة العالمية في الفترة التالية.

تأثيرات الإصابة المستقبلية وتأملات المستقبل

تثير إصابة هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، تساؤلات كبيرة حول تأثير هذا الغياب طويل الأمد على أداء الفريق الألماني ومستقبل اللاعب في المحافل الدولية. مع توقعات بعودة كين بعد ثلاثة أشهر، سيختبر الأطباء والمتابعون مدى استجابة جسده للتدريبات المكثفة بعد التعافي من تمزق الرباط. يُعد هذا التحدي الأكبر في مسيرته الحالية، خاصة مع تطلعاته لتحقيق مزيد من الألقاب الفردية والجماعية بعد فترة التعافي هذه.

تستمر النقاشات الإعلامية حول ما إذا كانت هناك علاقة سببية حقيقية بين الفوز بالكرة الذهبية وموجات الإصابات التي تليها، أم أنها مجرد مصادفات إحصائية قوية. يرى محللون أن الضغط النفسي والجسدي الهائل الذي يتحمله الفائزون بالجائزة قد يساهم بشكل غير مباشر في تدهور أدائهم البدني. ومع ذلك، يبقى دور المرافق الطبية واللياقة البدنية في حماية اللاعبين من هذه الإصابات هو العامل الحاسم في كسر هذه الحلقة المفرغة.

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في الختام، تظل إصابة هاري كين تذكيرًا قويًا بهشاشة الأجسام في كرة القدم الاحترافية، وقيمة الجوائز الفردية التي قد تأتي مصحوبة بتكاليف باهظة. يتطلع الجمهور ومتابعو كرة القدم إلى عودة كين قوية وناجحة، تدحض جميع التوقعات السلبية حول استدامة أدائه. سيحدد الأشهر القادمة كيف سيستجيب هاري كين لهذا التحدي، وهل سيتمكن من العودة ليكون القوة الدافعة وراء بايرن ميونيخ في الموسم المقبل دون تعثرات جديدة.