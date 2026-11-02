إشارات مرور غريبة حول العالم من أستراليا إلى كندا وبريطانيا

تعرف على أغرب إشارات المرور حول العالم، من أسئلة المعلومات العامة في كوينزلاند إلى تحذيرات السرطانات في كريسماس وتحذيرات الثلوج في كيبيك.

تتنوع إشارات المرور الغريبة حول العالم بين التحذيرات التقليدية والتعليمات الإرشادية، إذ تتجاوز بعضها المألوف لتقدم رسائل غير متوقعة. وفي تقرير نشره موقع SlashGear، استعرض مجموعة من أغرب إشارات الطرق في عدد من دول العالم، تتراوح بين أسئلة معلومات عامة وتحذيرات من كائنات حية تعبر الطرق، وإشارات تخبر السائقين بأن لوحة أخرى غير مستخدمة.

إشارات المرور في أستراليا وبريطانيا

في ولاية كوينزلاند الأسترالية، لجأت السلطات إلى وسيلة غير تقليدية للحد من مخاطر القيادة على الطرق الطويلة والمملة. فقد تم تركيب لوحات مرورية تتضمن أسئلة في المعلومات العامة، بهدف تنشيط انتباه السائقين وإبقائهم مستيقظين أثناء الرحلات.

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تأتي هذه الخطوة في ظل المخاطر المرتبطة بالقيادة لمسافات طويلة، إذ قد تؤدي إلى الإرهاق وفقدان التركيز. وقد يصل السائق في بعض الحالات إلى مرحلة لا يتذكر فيها تفاصيل رحلته بعد انتهائها، وهي حالة تعرف بتنويم الطريق.

تتناول الأسئلة معلومات متنوعة عن المنطقة المحلية، مثل أبرد مدينة في كوينزلاند وموعد موسم تكاثر الأرانب. كما صُممت اللوحات بحيث يمكن تغيير الأسئلة بصورة دورية، للحفاظ على تفاعل السائقين معها.

ووصف أحد سائقي الشاحنات المحليين هذه الفكرة بأنها تشبه برنامج مسابقات معروفا على جانب الطريق. وأكد أن الحفاظ على سلامة السائقين أهم بكثير من أي جائزة مالية.

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في المملكة المتحدة، تظهر إشارة مرورية تبدو غريبة وغير ضرورية، إذ تحمل عبارة تفيد بأن هذه الإشارة غير مستخدمة. وتشير الإشارة إلى لوحة إلكترونية متغيرة الرسائل موجودة بالقرب منها.

تُستخدم هذه اللوحات عادة لإبلاغ السائقين بالتغييرات المؤقتة في حدود السرعة أو التحذير من مخاطر الطريق. ورغم أن خلو اللوحة من الرسائل قد يكفي لإيصال هذه المعلومة، وضعت السلطات البريطانية إشارة إضافية لتوضيح ذلك.

وتأتي هذه الإشارة ضمن ظاهرة انتشار اللافتات المرورية غير الضرورية في بريطانيا. وقد دفع ذلك الحكومة إلى تشكيل فريق عمل عام 2015 لمراجعة الإشارات الزائدة وإزالتها.

إشارات المرور لحماية الحياة البرية

في جزيرة كريسماس بالمحيط الهندي، تفرض الطبيعة نفسها على إشارات المرور. فتنتشر لافتات تحذر السائقين من عبور السرطانات الحمراء، التي تهاجر بأعداد ضخمة سنويا من أجل التكاثر.

خلال موسم الهجرة، تضطر السلطات المحلية إلى إغلاق بعض الطرق بسبب الأعداد الكبيرة من السرطانات التي تعبرها. أما الطرق الأخرى فتوضع عليها إشارات خاصة تحمل رسومات لهذه الكائنات، مع تحذيرات بضرورة تخفيف السرعة والانتباه.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل حوادث دهس السرطانات، والسماح لها بالوصول إلى وجهتها بأمان خلال موسم التكاثر. كما تعكس اهتماما واضحا بحماية الكائنات التي تعتمد عليها الجزيرة في توازنها البيئي.

ولا تقتصر التحذيرات البيئية على جزيرة كريسماس، إذ تخصص بعض المناطق الريفية في المملكة المتحدة إشارات لتحذير السائقين من عبور الضفادع للطرق. وتظهر هذه الإشارات حيث تعبر أعداد كبيرة من الضفادع الطرق للوصول إلى البرك والبحيرات.

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وتحث هذه الإشارات السائقين على تخفيف السرعة والانتباه، فيما تُغلق بعض الطرق مؤقتا في حالات معينة لتأمين عبور هذه الكائنات. وبحسب صندوق الحياة البرية في نوتنغهامشير، يُقتل نحو 20 طنا متريا من الضفادع سنويا على الطرق البريطانية.

وشهدت قرية أوكستون بمقاطعة نوتنغهامشير أول عملية إغلاق لطريق في بريطانيا بهدف حماية الضفادع، وذلك عام 1999. وتعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد بحماية الحياة البرية من مخاطر حركة السيارات.

إشارات المرور في كيبيك الكندية

في مقاطعة كيبيك الكندية، تظهر إحدى أكثر إشارات المرور غرابة، إذ تحذر السائقين من تراكم الثلوج على الطرق نتيجة الرياح القوية. وتعتمد الإشارة على رسم لوجه ينفخ الهواء باتجاه طريق.

تحمل الإشارة أسهما متفرقة ورموزا لرقاقات الثلج، في محاولة لتوضيح طبيعة الخطر الذي قد يواجه السائقين. ووفقا لدليل إشارات الطرق في كيبيك، تُستخدم هذه اللافتة عندما تنخفض الرؤية بصورة ملحوظة بسبب الثلوج التي تدفعها الرياح.

وبحسب الدليل، تستخدم اللافتة عندما يكون انخفاض الرؤية ملحوظا على امتداد كيلومتر واحد على الأقل. وقد تُرفق أحيانا ببيان يحدد المسافة التي يتوقع أن تستمر خلالها هذه الظروف.

وتزداد خصوصية إشارات المرور في كيبيك بسبب استخدام اللغة الفرنسية في معظم اللافتات. كما تختلف بعض العلامات المرورية عن نظيراتها في المقاطعات الكندية الأخرى، مما يجعل تجربة القيادة فيها مختلفة.

تُظهر هذه النماذج أن إشارات المرور تختلف من دولة إلى أخرى. فهي لا تقتصر على تنظيم حركة السيارات وتحذير السائقين من المخاطر التقليدية، بل تمتد أحيانا إلى حماية الحياة البرية ومواجهة الظروف المناخية ومكافحة الملل والإرهاق أثناء القيادة.