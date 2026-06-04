إس كيه هاينكس: الإدراج الأمريكي سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين

تتوقع إس كيه هاينكس أن يسهم الإدراج الأمريكي في توسيع قاعدة المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأمريكية التي تفضل الاستثمار في الأسهم المدرجة محلياً.

أبلغت شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية المستثمرين بأنها تلقت ردود فعل إيجابية للغاية تجاه خطتها للإدراج في الولايات المتحدة، مستفيدة من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات ال ذكاء الاصطناعي .

وكانت الشركة، التي تُعد أحد أبرز موردي رقائق الذاكرة لشركة إنفيديا، قد تقدمت بطلب سري للإدراج في السوق الأمريكية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد ارتفاع سهمها بنحو 250% هذا العام، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار، لتصبح ثالث شركة آسيوية تحقق هذا الإنجاز بعد TSMC و سامسونج إلكترونيكس.

وأشار المصدر إلى أن المستثمرين أبدوا إعجاباً بمكانة الشركة القوية في سوق رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي، بينما تتوقع إس كيه هاينكس أن يسهم الإدراج الأمريكي في توسيع قاعدة المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأمريكية التي تفضل الاستثمار في الأسهم المدرجة محلياً. وأكدت الشركة في بيان أنها تعتزم إصدار شهادات إيداع أمريكية (ADRs) خلال عام 2026، إلا أن حجم الطرح وتوقيته لا يزالان قيد الدراسة.

وفيما يتعلق بأداء السوق، تتوقع إس كيه هاينكس استمرار بيئة التسعير القوية لرقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) حتى العام المقبل، مدفوعة بالطلب المتنامي من شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات. كما أشارت إلى أن الطلب المتزايد على رقائق LPDDR منخفضة الطاقة، المستخدمة في منصة Vera Rubin القادمة من إنفيديا، قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية بدءاً من عام 2027، ما يدفع الشركة إلى إعادة توجيه استثماراتها وتعزيز طاقتها الإنتاجية.

ورغم خطط التوسع، حذرت الشركة من أن نمو الطلب قد يتجاوز قدراتها الإنتاجية، ما قد يجعل تلبية جميع احتياجات العملاء أمراً صعباً خلال السنوات المقبلة





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