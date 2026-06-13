إسماعيل صيباري يصنع التاريخ كأول عربي يهز شباك البرازيل في كأس العالم

النجم المغربي إسماعيل صيباري يصبح أول لاعب عربي يسجل في مرمى منتخب البرازيل في تاريخ كأس العالم، بعد هدف رائع في الدقيقة 21 من مباراة المغرب والبرازيل في مرحلة المجموعات.

صنع النجم المغرب ي إسماعيل صيباري التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث أصبح أول لاعب عربي ينجح في تسجيل هدف في مرمى منتخب البرازيل خلال مشاركات المونديال.

سجل صيباري الهدف في الدقيقة 21 من المباراة التي جمعت منتخبي المغرب والبرازيل مساء السبت بالتوقيت المحلي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في النسخة الحالية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. جاء الهدف بعد تلقيه تمريرة أمامية من زميله براهيم دياز، ليحرص على استغلال تقدم حارس مرمى البرازيل أليسون بيكر عن مرماه ويسدد كرة ساقطة (لوب) من خارج منطقة الجزاء، لتستقر في شباك المرمى.

هذه المواجهة هي الثانية التي تجمع بين المنتخبين المغربي والبرازيلي في تاريخ كأس العالم، كما أنها المواجهة الثالثة التي تخوضها البرازيل ضد منتخب عربي في البطولة. في اللقاء الأول الذي جمع البرازيل بمنتخب عربي كان Against الجزائر في مرحلة المجموعات من نسخة المكسيك 1986، حيث فازت البرازيل بهدف نظيف سجله كاريكا. أما المباراة الثانية فكانت في مرحلة المجموعات لنسخة فرنسا 1998 ضد المغرب نفسه، حيث حققت البرازيل الفوز بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.

يذكر أن الهدف التاريخي لصيباري يسلط الضوء على التقدم الكبير لكرة القدم المغربية والعربية على الساحة العالمية





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إسماعيل صيباري المغرب البرازيل كأس العالم هدف تاريخي

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