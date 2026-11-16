مدرب إسطبلات MRM يوضح استراتيجية الاستعداد لبطولة العالم للقدرة في أبوظبي ديسمبر المقبل، مع التركيز على الخيول الأوروبية والأسترالية ودعم القيادة.

أكد إسماعيل محمد، مدرب إسطبلات MRM ، أن رياضة الفروسية وسباقات القدرة في الإمارات تحتل مكانة عالمية متميزة، بفضل الدعم المتواصل الذي تحظى به من قيادة الدولة، مشيراً إلى تفاؤله الكبير بمشاركة الإمارات في بطولة العالم للقدرة ، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في ديسمبر المقبل.

استراتيجية التدريب والخيول الأوروبية

أوضح المدرب إسماعيل محمد جاهزيتهم الكاملة للموسم الجديد، بعد أن سار العمل وفقاً للبرامج التدريبية المعتادة والدقيقة، معتمداً في منظومته على مجموعتين رئيسيتين من الخيول، إحداهما موجودة حالياً داخل الإمارات والأخرى في القارة الأوروبية.

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وأكد أن إسطبلات MRM تعتمد على استقدام الخيول الأوروبية قبل مواعيد البطولات بنحو شهرين، لإعدادها وتجهيزها تقنياً للمنافسات الشديدة، مشيراً إلى أن الاعتماد الأكبر دائماً يكون على الخيول الموجودة داخل الدولة، نظراً لاعتيادها على الأجواء المحلية وظروف المناخ المختلفة مقارنة بتلك القادمة من الخارج.

ولفت المدرب إلى أن الجداول الزمنية للتدريبات تنطلق أحياناً في الرابعة فجراً، للاستفادة القصوى من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مؤكداً توفر محمية ومرافق تدريبية متكاملة وعالية المستوى، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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تعزيز الصفوف بالخيول الأسترالية

كشف إسماعيل محمد عن تعزيز صفوف الإسطبل بمجموعة جديدة من خيول الإنتاج القادمة مباشرة من أستراليا، إضافة إلى خيول واعدة تم شراؤها في أعمار صغيرة، وتحديداً في عمر ثلاث سنوات، بهدف إعدادها استراتيجياً للمشاركة في البطولات المستقبلية.

وبيّن أن إدارة الإسطبلات تولي اهتماماً كبيراً ومتزايداً بالخيول من فئة الإنتاج، خصوصاً تلك القادمة من المزارع الأسترالية التي تمتلك خيولاً نادرة ذات كفاءة عالية، مؤكداً أن العمل الشاق على تطوير هذه المجموعة يأتي في إطار رؤية طويلة المدى، تهدف لتعزيز القدرة التنافسية لإسطبلات MRM في المحافل الدولية.

توقعات باللقب وجواد كوسيلو

أعرب إسماعيل محمد عن تفاؤله الكبير بمشاركة فرسان الإمارات، بقيادة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في بطولة العالم للقدرة، متوقعاً أن اللقب لن يبتعد عن الفريق نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

وأشاد المدرب بالإمكانات الكبيرة للجواد "كوسيلو"، واصفاً إياه بأنه من الخيول النادرة التي تمتلك مواصفات استثنائية، سواء من ناحية البنية الجسمانية أو القدرة على المنافسة في مختلف الظروف، وذلك بناءً على مشاركاته المميزة في الإمارات وأوروبا والسعودية.

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وتابع أن الحصان "كوسيلو" يحظى بإشادة واسعة من أصحاب الخبرة في سباقات القدرة، ويشعر المدرب بالتفاؤل بقدرته على تقديم أداء مميز خلال الاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى أن الحصان يذكّره بعدد من الخيول المميزة التي أشرف عليها سابقاً، مثل "عجايب" و"رماح"، خصوصاً من حيث الحجم والبنية، لكنه يختلف عنهم بمواصفات خاصة.

دعم القيادة وقيم الرياضة

وفي سياق سباقات السرعة، كشف إسماعيل محمد عن الدعم الكبير الذي يحظى به من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر توفير إسطبل جديد له، ودعمه بمجموعة من الخيول الأصيلة المخصصة لهذا النوع من السباقات، متوجهاً بالشكر للقيادة على فتح الآفاق المستقبلية.

وأكد أن مجتمع الخيل والفروسية يتميز بعلاقة مميزة بين المدربين والمنافسين في سباقات القدرة، تقوم على الأخوة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن المنافسة داخل المضمار لا تؤثر في الروابط التي تجمع أبناء هذه الرياضة، حيث يفرح الجميع للفائز ويقفون بجانب من لم يحالفهم التوفيق.

وأضاف أن هذه الروح من أبرز القيم التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نفوس كل من ينتمي إلى رياضة القدرة، معتبراً أن الخيل أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وأن ارتباط المدربين بها يتجاوز حدود العمل ليشمل المتابعة المستمرة لأدق التفاصيل.