إسطبلات العجبان تتوج بجائزة الشوط السادس في افتتاح سباقات العين 2026-2027

تألق الجواد سويفت أرو مع إسطبلات العجبان في افتتاح موسم سباقات العين للفروسية والرماية، محققاً فوزاً في الجوائز التي بلغت 515 ألف درهم بمشاركة 99 خيلاً.

شهد افتتاح الموسم الجديد لسباقات الخيل في نادي العين للفروسية والرماية حدثاً رياضياً بارزاً خلال الأمسية الافتتاحية التي أقيمت أمس السبت، حيث تم تدشين سلسلة من المنافسات الرياضية التي تستمر طوال الموسم. وقد جاء هذا الافتتاح كإشارة قوية لبداية موسم رياضي نشط على مضمار العين، الذي يستعد لاستضافة 14 سباقاً رئيسياً خلال الفترة القادمة. وقد حظيت هذه الفعالية بدعم ورعاية من مضمار العين للسباق، مما يعكس الاهتمام الكبير بالمجال الرياضي والفروسي في الإمارة.

توج سويفت أرو للجائزة السادسة

تصدر الجواد "سويفت أرو"، الذي يحمل شعار إسطبلات العجبان، صدارة المنافسات في الشوط السادس، حيث انتزع بكفاءة عالية كأس الشوط المخصص للخيول المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق. وقد خاض هذا الجواد سباق السرعة على مسافة 1000 متر، مؤكداً تميزه وقدرته على التحمل والسرعة في ظل المنافسة الشديدة. جاء هذا الفوز تحت الإشراف الفني للمدرب عبدالله الحمادي، وبقيادة الفارس صمويل ليجريه، ليكمل الثنائي نجاحهما في هذا المضمار.

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يُعد هذا الانتصار خطوة تأسيسية مهمة لسلسلة من 14 سباقاً يحتضنها المضمار خلال موسم سباقات نادي العين للفروسية والرماية 2026 - 2027. وقد سجل الجواد البطل ضربة بداية قوية ومبهرة في الحفل الافتتاحي، مما وضع تطلعات عالية لبقية السباقات القادمة في هذا الموسم الحافل.

تفاصيل الحفل والجوائز المالية

تميزت الأمسية الافتتاحية بإثارة بالغة على مدار 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، مما يعكس الحفاظ على تراث الفروسية. وقد شهدت المنافسات مشاركة كثيفة بلغ عددها 99 خيلاً، تنافست بشدة على الألقاب والجوائز في مختلف الفئات العمرية والمسافات. وقد بلغ إجمالي الجوائز المالية المقدمة في هذا الحفل الافتتاحي 515 ألف درهم، مما يبرز القيمة الاقتصادية والرياضية لهذه الفعالية.

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حضرت الفعالية شخصيات بارزة من إدارة النادي، من بينهم محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق، مدير الفروسية في النادي. وقد كان حضورهم تأكيداً على المتابعة المستمرة لتطوير هذا القطاع الرياضي، ورصد النتائج لتحقيق أعلى مستويات التميز.

نتائج الأشواط والأبطال المتوجين

في استهلال حفل الأمسية، حقق الجواد "متماسك" لمحمد سالم النعيمي الفوز بكأس الشوط الأول المخصص للمبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق، على مسافة 1800 متر. وقد تفوق هذا الجواد على 14 خيلاً نافست على اللقب، تحت إشراف خليفة النيادي وقيادة الفارس عليا طيار، ليمنحهم بداية ناجحة في السباقات.

وفي الشوط الثاني المخصص للتكافؤ لمسافة 1800 متر، خطف الجواد "لوفاي دي ميريفال" للماجد للسباقات اللقب، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي. بينما أكد الجواد "أيه أف أسياف" لمحمد مصبح المزروعي جدارته في الشوط الثالث، متخطياً المتصدرين ليتوج بكأس الوثبة ستاليونز للملاك الإسطبلات الخاصة. وقد خاض هذا السباق على مسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة من توليد الامارات، تحت إشراف قيس عبود وقيادة بينيرو.

شهد الشوط الرابع للمبتدئة بعمر 3 سنوات، على مسافة 1400 متر، تفوقاً كاسحااً للمهر "الفرات" للوسمية للسباقات، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون. حيث انفرد المهر بالصدارة بفارق كبير بلغ 17 طولا عن ملاحقه المباشر، مما يظهر تفوقه الملحوظ. وبرهن الجواد "الخبير" على أفضليته في الشوط الخامس المخصص لخيول التكافؤ لمسافة السرعة 1000 متر للخيول 4 سنوات فما فوق، مهدياً لمالكه ومدربه خليفة النيادي والفارس طيار عليا ثنائية نجاحات خلال الأمسية.

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اختتام الحفل بثلاثية المدرب الحضرمي

في ختام الحفل الرسمي، انتزعت الفرس "جمرة أس بي" لعبدالله المشايخي صدارة الشوط السابع على مسافة 1000 متر. وقد جاء هذا الفوز بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس راي داوسون، ليكمل مسار النجاح في هذه الفعالية.

أهدى هذا الفوز الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، الذي تولى إشراف عدة متسابقين ناجحين خلال الأمسية، كما هدى الثنائية للفارس راي داوسون، الذي قاد عدة خيول محققة نتائج مبهرة. هذا ويظل موسم سباقات نادي العين للفروسية والرماية 2026 - 2027 موعداً سنوياً لمدربي الفروسية وطاقم الخيول العربية الأصيلة لتجسيد مهاراتهم.