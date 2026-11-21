إسرائيل تتوسع في المناطق الصناعية الاستيطانية بالضفة الغربية وتزيد القيود على المزارعين الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أشخاصاً واعتدت على محاصيل الزيتون في عدة مناطق.

كشفت تقارير فلسطينية صدرت في التاسع من نوفمبر الجاري، عن وجود توسع صناعي استيطاني متسارع في الضفة الغربية المحتلة، يهدف بشكل صريح إلى تعزيز البنية الاقتصادية للمستوطنات وزيادة مصادر دخلها بشكل دائم. يأتي هذا التوسع بالتزامن مباشر مع تحذيرات أممية صارمة من تسجيل اعتداءات قياسية بحق مزارعي الزيتون، وتزايد العقبات الجسيمة التي تحول دون وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.

وأكد محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، في تصريحات صحفية صادرة في التاسع من نوفمبر، أن أكثر من 57 ألف دونم من أراضي المحافظة تبقى معزولة بالكامل خلف جدار الفصل العنصري. وأوضح المسؤول المحلي أن هذه الأراضي التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة تشمل مساحات منتجة بكثافة من الحمضيات والجوافة والأفوكادو والمanga، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 مشتلًا زراعيًا ونحو 78 بئرًا ارتوازية توفر المياه للزراعة.

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توسع المناطق الصناعية الاستيطانية

كشف تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل تدير حالياً 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة الغربية، منها منطقة في القدس، تمتد مساحتها الإجمالية على 8844 دونماً. وتشير المعطيات الدقيقة إلى أن ثلاث مناطق رئيسية، هي ميشور أدوميم وبركان وعطروت، تستحوذ وحدها على نسبة 50.9% من المساحة الصناعية الاستيطانية القائمة بأكملها.

ويعمل في هذه المناطق الصناعية القائمة حالياً نحو 14100 فلسطيني، مما يثير مخاوف من تحول هذه المناطق إلى رافعة اقتصادية رئيسية لزيادة أعداد المستوطنين. وتوضح هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه المناطق توفر الوظائف بشكل متعمد لتمويل الخدمات وتطوير البنية التحتية للمستوطنات، مما يعزز وجودها بشكل غير قابل للعكس.

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يرصد التقرير ثلاثة مشاريع صناعية استيطانية بارزة في مراحل مختلفة من التنفيذ، أحدها هو مشروع مبؤوت لخيش قرب ترقوميا غرب الخليل بمساحة 3039 دونماً، والذي وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أمراً بتحديد نطاق نفوذه خلال نوفمبر الجاري. أما مشروع باستاني حيفتس قرب طولكرم، فقد دخل مرحلة التطوير والتسويق على مساحة تقارب 800 دونم تضم 96 قسيمة صناعية وتجارية، بينما لا يزال مشروع ناحال رابا في سلفيت مخططاً مودعاً على مساحة نحو 2500 دونم.

احتفظت الإدارة المدنية الإسرائيلية باحتياطي تخطيطي صناعي ضخم يبلغ نحو 35 ألف دونم، وهو رقم يعادل تقريباً أربعة أضعاف المساحات الصناعية القائمة حالياً. وتكشف الصحافة الإسرائيلية أبعاداً إضافية لهذه الخطط، حيث ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم في التاسع من نوفمبر أن القائمين على مشروع ترقوميا يسعون لمنع تنفيذ مبادرة سابقة لإقامة منطقة صناعية فلسطينية في الموقع، والتي كانت شهدت خطوات رسمية خلال عامي 2017 و2018.

مواقف المسؤولين والجهات المعنية

ربط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مشروع ترقوميا بخطط شاملة لتطوير أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في المنطقة. ومن المتوقع أن يحقق مشروع باستاني حيفتس، وفقاً لرئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون يارون روزنتال، إيرادات تتجاوز 100 مليون شيكل سنوياً بمجرد إنشائه بالكامل.

أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، خلال وضع حجر الأساس لمشروع باستاني حيفتس في الثاني عشر من نوفمبر، أن حكومته قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ السيادة الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية. وأشار إلى أن الهدف التالي الذي تعمل عليه الحكومة هو تفكيك السلطة الفلسطينية، وفقاً لتقارير صحيفة سروغيم العبرية.

وفي تقرير منفصل صدر في التاسع من نوفمبر، أفاد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن الدفع بالمشروع الإسرائيلي تزامن مع إغلاق المنطقة الصناعية الفلسطينية في بيت أولا المجاورة بالسواتر الترابية منذ الرابع من نوفمبر. وحذر المكتب من تأثير الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة على النشاط الاقتصادي العام وفرص التنمية الفلسطينية المستقبلية.

الاعتداءات على مزارعي الزيتون والقيود

حذرت مجموعة العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيان صدر في الثامن من نوفمبر من تسجيل أكثر من 400 اعتداء للمستوطنين مرتبطة بموسم الزيتون منذ سبتمبر، وهي أعلى حصيلة موثقة لأي موسم سابق في التاريخ. وأشارت المجموعة إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى إصابات وأضرار جسيمة بأكثر من أربعة آلاف شجرة وشتلة، كما تسببت في تخريب أو سرقة ما يزيد على 25 ألف كيلوغرام من المحاصيل.

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واستمرت الاعتداءات في التاسع من نوفمبر، إذ أفادت وكالة وفا باقتحام مستوطنين مسلحين منطقة واد الأعور في قرية بيرين جنوب شرقي الخليل، وتهديد الأهالي أثناء قطف الزيتون. وفي الوقت نفسه، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز في المنطقة، في حين ذكر رئيس المجلس القروي فريد برقان أن الاعتداءات المتكررة تشمل تدمير الممتلكات والمزروعات وسرقة المواشي.

في قرية المغير شمال شرقي رام الله، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة وحطموا زجاج شاحنة ومركبة أخرى. وأفادت مصادر محلية بتخريب مستوطنين حظائر أغنام في منطقة رأس الأحمر بالأغوار الشمالية، مما يوضح انتشار العنف ضد الممتلكات الزراعية.

التداعيات المستقبلية والإجراءات القادمة

اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطناً ونجله أثناء رعي الأغنام في قرية التبان بمسافر يطا جنوبي الخليل، وثلاثة شبان من قباطية جنوب جنين. كما اقتحمت قوات الجيش ضاحية اكتابا وبلدة بلعا شرقي طولكرم وفتشت منازل المواطنين في المناطق المستهدفة، مما يوسع دائرة التقييد على الحركة والتجارة.

حذرت الأمم المتحدة من أن القيود والاعتداءات لا تهدد المحصول الحالي وحده، بل تعرقل العناية بالأشجار طوال العام وتؤثر بشكل كبير في إنتاجيتها مستقبلاً. وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات تعرقل مصادر رزق ما بين 80 ألفاً و100 ألف أسرة فلسطينية تعتمد بشكل كلي على الزراعة.

دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على مزارعي الزيتون الفلسطينيين. وشددت المنظمة على ضرورة ضمان وصول آمن ومنتظم لجميع المزارعين إلى أراضيهم، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية سبل العيش المحلية.