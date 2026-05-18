إسرائيل تعترض أسطول الصمود وتواصل جرائمها في غزة والضفة وسط تحذيرات أممية من تطهير عرقي

تقرير مفصل يتناول اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات العالمي قرب قبرص، والوضع الصحي المأساوي في غزة، وتصاعد انتهاكات المستوطنين في القدس والضفة، مع تحليل لتحذيرات الأمم المتحدة من ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي.

في تصعيد جديد يعكس إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض حصاره الخانق على قطاع غزة ، قامت القوات البحرية الإسرائيلية باعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قرب السواحل القبرصية.

هذا الأسطول، الذي انطلق من تركيا في الأسبوع الماضي، كان يحمل على متنه مساعدات إنسانية وطبية عاجلة تهدف إلى تخفيف معاناة ملايين الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. وقد وصف المنظمون العملية بأنها تصعيد خطير، حيث أفادوا عبر منصة إكس بأن السفن العسكرية الإسرائيلية قامت باقتحام السفينة الأولى في وضح النهار، فيما نددت الحكومة التركية بهذا الإجراء بشدة، واصفة اعتراض السفن الإنسانية بأنه عمل من أعمال القرصنة التي تنتهك القوانين الدولية وتضرب بعرض الحائط كل النداءات الإنسانية العالمية لكسر الحصار عن القطاع المنكوب.

ويأتي هذا الأسطول كمبادرة ثالثة خلال عام واحد لمحاولة إيصال المساعدات لغزة، مما يبرز حجم الفجوة الإنسانية الهائلة والفشل الدولي في تأمين ممرات آمنة ومستدامة للإغاثة. على الصعيد الميداني في قطاع غزة، استمر الجيش الإسرائيلي في ارتكاب خروقات صريحة لاتفاقيات التهدئة ووقف إطلاق النار، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، مما أدى إلى مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبالتزامن مع هذه العمليات العسكرية، دقت وزارة الصحة في غزة ناقوس الخطر بشأن كارثة صحية وشيكة، حيث حذرت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم من أن نقص الأدوية الأساسية والغذاء الصحي يهدد حياة أكثر من 255 ألف مريض يعانون من ضغط الدم المرتفع. وأشارت الوزارة إلى أن الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح القسري والمتكرر، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي التام، تزيد من تفاقم هذه الحالات الصحية.

ولم يتوقف الأمر عند نقص الأدوية، بل امتد ليشمل تدمير البنية التحتية الطبية، حيث كشفت الإحصائيات عن فقدان 76% من أجهزة التصوير الطبي في القطاع، بينما تعمل النسبة المتبقية (24%) في ظروف فنية كارثية نتيجة غياب الصيانة الدورية وعدم توفر قطع الغيار، مما يجعل عملية تشخيص الأمراض وإجراء العمليات الجراحية أمراً شبه مستحيل في كثير من المناطق. أما في الضفة الغربية، فقد شهدت الساعات الماضية تصعيداً دامياً، حيث فارق الشاب محمود زياد العملة الحياة متأثراً بإصابة بليغة تلقاها برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل.

وفي القدس المحتلة، شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحاماً واسعاً من قبل مئات المستوطنين، الذين بلغ عددهم 263 مستوطناً، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار مساعي الاحتلال لترسيخ ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، في محاولة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية والدينية، وسط دعوات فلسطينية مستمرة لشد الرحال والرباط في المسجد لإفشال هذه المخططات.

ولم تقتصر الاعتداءات على القدس، بل امتدت لتشمل قرى وبلدات في رام الله وبيت لحم، حيث قام المستوطنين بعمليات ترويع واقتلاع لأشجار الزيتون في مناطق شرقي قلقيلية، في استهداف مباشر لسبل عيش المزارعين الفلسطينيين. وفي سياق دولي، وجهت الأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل، مطالبة إياها باتخاذ كافة التدابير الفورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تقرير حديث إلى وجود مؤشرات قوية تدل على ممارسة عمليات تطهير عرقي في كل من القطاع والضفة الغربية المحتلة. وأكد تورك أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تمثل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واختتم المفوض تقريره بمطالبة إسرائيل بالالتزام الكامل بقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في عام 2024، والتي تلزمها باتخاذ إجراءات ملموسة للحؤول دون وقوع إبادة جماعية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات الصارخة للحقوق الأساسية للإنسان





أسطول الصمود غزة المسجد الأقصى الأمم المتحدة الضفة الغربية

