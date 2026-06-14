إسرائيل تشن غارات على بيروت الجنوبية ردا على ضربات حزب الله

شنّت اسرائيل غارات على ضاحية بيروت الجنوبية ردا على ضربات حزب الله على شمال اسرائيل، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وتأتي هذه الغارات في إطار تصعيد بين إسرائيل ولبنان، وسط تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

شنّت اسرائيل الأحد غارات على ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وذلك ردا على ما قالت إنها ضربات شنّها حزب الله على شمال اسرائيل، تزامنا مع غارات على جنوب لبنان وإنذار نحو 30 قرية بوجوب الإخلاء.

ويأتي هذا التصعيد بموازاة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقاً سيوقع الأحد مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما تتمسك طهران موقفها بأن أي وقف لإطلاق النار ينبغي أي يشمل لبنان. وكان مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء، حذروا سابقا من أن إسرائيل ستستهدف ضاحية بيروت الجنوبية إن قام حزب الله باستهداف التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، وهو موقف يقولون إنه يحظى بدعم واشنطن.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه وبناء على توجيهاتهما شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان من جهتها بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الدفاع المدني اللبناني أن تمّ سحب جثامين ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض، وجرى نقل ستة مصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من موقع الغارة. وكان هذا التصعيد قد جاء بعد ما قالت إسرائيل إنها استهدفت مستودعاً لذخائر حزب الله في جنوب لبنان، وهو ما أدانته طهران. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة بأنه





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