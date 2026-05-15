إسرائيل توسيع نطاق سيطرتها في غزة وتتهم حماس بالتحريض على القتال

قوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسيطر على 60٪ من غزة، مما يظهر أنها توسعت نطاق سيطرتها في القطاع أكثر مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر. وقد تحدث نتانياهو في فعالية اليوم القدس، حيث قال إن شعبه، والدولته، وجيشه وتراثها لديهم قوة هائلة. وقد أعدنا جميع رهائننا إلى الوطن، حتى آخر واحد منهم، في إشارة إلى أحد الأهداف الرئيسية للحرب في غزة. وقد توقع نتانياهو أن يسيطر الجيش على 60٪ غدا، بعد التقدم الذي تحققه القوات الإسرائيلية نحو خط البرتقالي. وقد شهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجمات العام 2023 مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم التقدّم في الملفات الأخرى، مثل نزع سلاح حماس، مما أدى إلى مخاوف من استئناف القتال في غزة إذا رفضت الحركة نزع سلاحها. وقد قُتل ما لا يقل عن 850 فلسطينيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

