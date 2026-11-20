إسرائيل تعلن عن مخطط لبناء مدينة استيطانية تضم 200 ألف شخص غرب سلفيت لربط المستوطنات بمراكز إسرائيل، وسط عقوبات دولية وقلق أممي من ترسيخ الاحتلال.

تتقدم إسرائيل بخطوات حاسمة لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية في الضفة الغربية، وذلك عبر مشروع طموح يستهدف ربط المستوطنات الواقعة غرب محافظة سلفيت بالمراكز الحضرية داخل الخط الأخضر. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاعتداءات والاستيطان الذي يواجه مقاومة دولية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الوجود الفلسطيني في المنطقة.

تفاصيل المخطط الاستيطاني الجديد شرق رأس العين

كشف مجلس مستوطنات شومرون عن المخطط التفصيلي لإقامة مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم شيرا أو رأس العين شرق، على مساحة تصل إلى 16 ألف دونم. سيضم هذا المشروع السكني 60 ألف وحدة سكنية مخصصة لأكثر من 200 ألف مستوطن، مما يجعله أحد أكبر المشاريع العمرانية المقترحة في المنطقة. تقع المنطقة المستهدفة بالقرب من بلدتي دير بلوط والزاوية، وتحديداً على محاذاة الطريق رقم 5 الرابط بين مدينة رأس العين الإسرائيلية ومستوطنات لمشيم وبدوئيل وبروخين.

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استراتيجية الربط الاقتصادي والأمني للمستوطنات

لا يقتصر أهمية هذا المشروع على المساحة الكبيرة المعلن عنها، بل يتعداه إلى أهداف استراتيجية أعمق تتعلق بربط المستوطنات الغربية بالمراكز الحضرية الإسرائيلية. تهدف إسرائيل من خلال هذا الربط إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في البلدات المجاورة وتثبيت الوجود الإسرائيلي بشكل دائم. ووصف رئيس مجلس المستوطنات يوسي دغان هذا المشروع بأنه يمثل حزاماً أمنياً ضرورياً لحماية مدن وسط إسرائيل من أي تمدد محتمل. وأشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن إنشاء مزرعة استيطانية في المنطقة كان هدفاً ثانوياً لضمان تثبيت الوجود ومنع البناء الفلسطيني باتجاه رأس العين وبتاح تكفا.

المسار الإداري والتناقضات في المساحات المعتمدة

سبق الإعلان الجديد مسارات إدارية وقانونية بدأت بتأسيس بؤرة شير لدافيد في أغسطس 2025، تلتها موافقة المجلس الوزاري المصغر في ديسمبر على إنشاء تجمع استيطاني رسمي. وقد منح التجمع اسماً ورمزاً رسمياً، لكن المساحة الفعلية للمنشآت والأراضي المجهزة في تلك المرحلة لم تتجاوز 20 دونماً فقط حسب صور الأقمار الاصطناعية. وتواجه هذه الأرقام تناقضاً ملحوظاً مع المخطط الحالي الذي يقدر المساحة بـ 16 ألفاً، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 9500 دونم دون توضيح رسمي لهذا الفرق. كما كشف عن تخصيص منفصل لنحو 8336 دونماً لأغراض الرعي في مناطق تدريب عسكري، مما يعكس تعقيد إجراءات استخدام الأراضي.

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ردود الفعل الدولية والعقوبات المشددة على المستوطنين

أثار هذا التوسع الاستيطاني غضباً دولياً واسعاً، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الإجراءات تسهم في ترسيخ وقائع الضم وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وفي خطوة عملية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء المستوطنات، بالإضافة إلى حركة تساف 9 التي اتهمت بالعرقلة. وحول وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، بينهم الإمارات، في بيان مشترك الخميس، رحبوا بالعقوبات البريطانية والأسترالية مستندين إلى القانون الدولي. ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تحركاتها الميدانية بما في ذلك إخطارات الهدم شرق دير بلوط واقتحامات في طوباس ونابلس.

تأثيرات الحرب في غزة وتعثرات ملف السلام

تتداخل التحديات الاستيطانية مع تعثر مسار إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث كشف جوش غرينباوم، المستشار الرفيع في مجلس السلام، عن وجود أطراف في حكومة بنيامين نتنياهو تعرقل تنفيذ التزامات رئيس الوزراء أمام الرئيس الأمريكي. وحذر غرينباوم من إمكانية إعادة التفويض المتعلق بغزة إلى الأمم المتحدة أو ترك الملف لإدارة أمريكية لاحقة إذا لم تحترم القيادة الإسرائيلية التعهدات. وشدد على ضرورة توقيع اتفاق لنشر قوة استقرار دولية وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، بينما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة المأوى والمخاطر الصحية مع اقتراب فصل الشتاء.