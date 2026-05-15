إسرائيل تعلن تصفية عز الدين الحداد أحد العقول المدبرة لهجمات السابع من أكتوبر في غزة

الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة دقيقة في قطاع غزة تستهدف القيادي العسكري في حماس عز الدين الحداد، وسط تأكيدات من نتنياهو وكاتس على ملاحقة كافة المتورطين في أحداث أكتوبر.

أعلنت السلطات ال إسرائيل ية بشكل رسمي عن تنفيذ عملية عسكرية دقيقة استهدفت القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة حماس ، عز الدين الحداد ، وذلك من خلال غارة جوية مركزة في قطاع غزة .

وقد جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث أكدا أن العملية تمت بناء على توجيهات مباشرة وصارمة من أعلى المستويات القيادية في الدولة. وتعتبر إسرائيل أن تصفية الحداد تمثل ضربة استراتيجية موجعة للبنية القيادية لحركة حماس، نظراً للمكانة الرفيعة التي كان يشغلها والقدرات التنظيمية التي كان يتمتع بها في إدارة العمليات الميدانية داخل القطاع.

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتقويض قدرات الحركة العسكرية ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها أو التخطيط لعمليات هجومية جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية. وفي تفاصيل البيان، وصف نتنياهو وكاتس عز الدين الحداد بأنه أحد العقول المدبرة والمهندسين الرئيسيين للهجمات الدموية التي شهدها جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين.

وأشارت الرواية الإسرائيلية إلى أن الحداد لم يكن مجرد قائد ميداني، بل كان مسؤولاً مباشراً عن التخطيط والتنفيذ لعمليات القتل والاختطاف التي طالت آلاف المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي، مما جعل اسمه يتصدر قائمة المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية لفترة طويلة. كما سلط البيان الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الحداد في إدارة ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وتنسيق الهجمات المستمرة ضد القوات البرية المتوغلة في القطاع.

علاوة على ذلك، اتهمت القيادة الإسرائيلية الحداد بالوقوف وراء رفض تنفيذ التفاهمات والمبادرات التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تهدف إلى نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من الترسانة العسكرية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. واختتم البيان المشترك بتوجيه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى كافة العناصر والمشاركين الذين انخرطوا في أحداث السابع من أكتوبر، حيث شدد نتنياهو وكاتس على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن ملاحقة كل من ساهم في تلك الهجمات، سواء كانوا قادة أو منفذين ميدانيين.

وأكد المسؤولان أن ملاحقة هؤلاء القتلة ستستمر بقوة وحزم في كل مكان، مشيرين إلى أن تصفية الحداد هي رسالة واضحة بأن يد العدالة الإسرائيلية ستطال الجميع عاجلاً أم آجلاً. وتعكس هذه التصريحات استراتيجية إسرائيل في تحويل الصراع إلى عملية مطاردة فردية وممنهجة للشخصيات المؤثرة في حماس، بهدف إحداث انهيار في الهيكل القيادي للطرف الآخر.

ويرى مراقبون أن هذه العملية تأتي في توقيت حساس من الحرب، حيث تسعى إسرائيل لإثبات فعاليتها في الوصول إلى الأهداف عالية القيمة رغم التعقيدات الميدانية والأنفاق الواسعة في غزة، مما يضع ضغوطاً إضافية على ما تبقى من قيادات الحركة العسكرية في القطاع. إن هذه العملية تندرج ضمن سياق أوسع من العمليات الاستخباراتية المكثفة التي تجريها إسرائيل بالتعاون مع شركائها الدوليين لتحديد مواقع القيادات العليا في حماس.

وتؤكد إسرائيل أن الوصول إلى عز الدين الحداد لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل استخباراتي طويل ومعقد تضمن تتبع تحركات القيادات في الأنفاق وتحليل البيانات الميدانية. وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن مثل هذه الضربات الجراحية تساهم في تقليل الاعتماد على العمليات العسكرية واسعة النطاق التي قد تسبب خسائر جانبية كبيرة، رغم أن الحرب في غزة قد تسببت بالفعل في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

كما تهدف هذه العمليات إلى إرسال رسالة ردع قوية إلى أي جهات إقليمية أخرى قد تفكر في دعم أو توجيه هجمات مشابهة، مؤكدة أن السيادة الأمنية لإسرائيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ومن المتوقع أن تؤدي تصفية الحداد إلى إرباك في سلاسل القيادة والسيطرة داخل الجناح العسكري للحركة، مما قد يفتح الباب أمام تغييرات في تكتيكات القتال أو ربما يضغط على الحركة للقبول بشروط تفاوضية جديدة تتعلق بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار





إسرائيل غزة حماس عز الدين الحداد السابع من أكتوبر

