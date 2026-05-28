إسرائيل تجمد علاقاتها مع غوتيريش حتى 2026 احتجاجاً على إدراجها في القائمة السوداء للأمم المتحدة

أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى نهاية ولايته في 2026، احتجاجاً على قرار وشيك بإدراجها في القائمة السوداء للاعتداءات في النزاعات، متهمة غوتيريش بمساواة إسرائيل بحماس.

أعلن السفير ال إسرائيل ي لدى الأمم المتحدة ، داني دانون، يوم الخميس، تجميد علاقات إسرائيل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، احتجاجاً على قرار وشيك بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالاعتداءات في النزاعات.

ويأتي هذا القرار الذي لم يُعلن عنه رسمياً بعد، في إطار تقرير سنوي للأمين العام حول الاعتداء المرتبط بالنزاعات، والذي لا يزال قيد العرض على الدول المعنية قبل نشره. وأكد دانون أن إسرائيل ستجمد علاقاتها مع مكتب الأمين العام حتى نهاية ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر 2026، معتبراً أن إدراج إسرائيل في هذه القائمة يشكل فضيحة واتهاماً باطلاً باستخدام الاعتداء كسلاح حرب.

واتهم دانون الأمين العام بمساواة إسرائيل بحركة حماس، التي تُصنفها إسرائيل ودول غربية كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذه الخطوة غير مسبوقة وتضر بمصداقية الأمم المتحدة. يعود أصل هذا الخلاف إلى تقرير الأمين العام حول الاعتداء في النزاعات المسلحة، والذي أشار في أغسطس الماضي إلى إمكانية إضافة إسرائيل إلى قائمة الأطراف المشتبه في ارتكابها اعتداءات ضد الأطفال في النزاعات.

وتستند هذه التهديدات إلى تقارير موثوقة وفقاً للأمم المتحدة، تفيد بارتكاب قوات الأمن الإسرائيلية اعتداءات ضد معتقلين فلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز، مع منع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى هذه المواقع للتحقق من الادعاءات. وقد دعت إسرائيل ممثلي الأمم المتحدة إلى القدوم للتحقيق في هذه الاتهامات، لكن الأمم المتحدة لم تستجب للدعوة، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

من جهة أخرى، أعربت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة عن أسفها لهذا القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه يؤثر سلباً على الجهود الدولية لحماية الأطفال في مناطق النزاع. ويذكر أن القائمة السوداء تضم أطرافاً متعددة من دول وجماعات مسلحة، من بينها حماس وجيش ميانمار وتنظيم داعش وغيرهم. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الحرب الأخيرة في غزة.

وقد أشار دانون إلى أن إسرائيل ستواصل التعاون مع الأقسام الأخرى في الأمم المتحدة، لكنها لن تتعامل مع الأمين العام شخصياً أو مكتبه. ويُتوقع أن يؤدي هذا التجميد إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين إسرائيل والمنظمة الدولية، والتي شهدت مداً وجزراً على مدى عقود. وفي الوقت نفسه، دعت منظمات حقوقية دولية إلى عدم التهرب من المساءلة، مؤكدة أن إدراج إسرائيل يستند إلى أدلة موثوقة وليس إلى اعتبارات سياسية.

وتستمر التحضيرات لإصدار التقرير النهائي خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بردود فعل متباينة من الدول الأعضاء





