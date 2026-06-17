إسرائيل توافق على توسعة مدرسة يهودية في وسط الخليل

وافقت إسرائيل على مشروع توسعة لمدرسة يهودية في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية، في خطوة يصفها الفلسطينيون بأنها انتهاك لاتفاقية الخليل لعام 1997 والتي تحفظ بعض الصلاحيات للبلدية الفلسطينية في التخطيط العمراني.

وافقت إسرائيل اليوم الأربعاء على أعمال توسعة لمدرسة ‌يهودية لمستوطنين يعيشون ​في وسط مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة يقول فلسطينيون إنها تنتهك اتفاقية قائمة منذ عقود.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن الخطط بعد يوم من قوله إنه ألغى اتفاقا كان يمنح البلدية الفلسطينية السيطرة على بعض أعمال التخطيط والبناء حول قلب مدينة الخليل التاريخي، الذي يضم الحرم الإبراهيمي. ويعيش في المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي، أكثر من ألف مستوطن يهودي بين عشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت سيطرة أمنية ‌إسرائيلية كاملة. وبموجب اتفاقية الخليل لعام 1997، تنتشر ‌القوات الإسرائيلية في المنطقة، لكن البناء يتطلب عموما ‌موافقة البلدية الفلسطينية، بما في ‌ذلك حول الحرم.

وقال سموتريتش إنه تسنى الحصول على الموافقة لتشييد مبنى على مساحة ألف متر مربع لمدرسة يهودية في قلب مدينة الخليل التاريخي. وأضاف سموتريتش في ​بيان "مستمرون في بناء أرض إسرائيل عمليا وتطبيق السيادة الفعلية في المستوطنات". وكان الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية. وقال عيسى عمرو، وهو ناشط فلسطيني يعيش في الخليل، إنه يخشى من أن يؤدي تقويض إسرائيل لبنود من اتفاقية الخليل إلى انقطاع الخدمات الأساسية عن السكان الفلسطينيين في المدينة.

وأضاف ​عمرو "هذا يعني تطهيرا عرقيا للعائلات الفلسطينية من ديارها، ومزيدا من التهجير"، واصفا تصرفات إسرائيل بأنها سرقة لأحلام الفلسطينيين في إقامة دولة "والعيش بدون عنف وخوف وفي جو يسوده السلام"





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