Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا على وقف إطلاق النار

أخبار News

إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا على وقف إطلاق النار
إسرائيللبنانوقف إطلاق النار
📆04/06/2026 9:21 AM
📰alkhaleej
17 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 63%

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، وحرية العمل للقوات الإسرائيلية لضرب بيروت

أعلنت إسرائيل و لبنان اتفاقا على وقف إطلاق النار ، وفق ما أفاد البيان المشترك الصادر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. وأضاف البيان أن الجانبين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش ال لبنان ي، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل. وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية لها حرية العمل بدعم أمريكي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

alkhaleej /  🏆 3. in AE

إسرائيل لبنان وقف إطلاق النار مناطق تجريبية جيش اللبناني

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 12:20:57