إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا على وقف إطلاق النار

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، وحرية العمل للقوات الإسرائيلية لضرب بيروت

أعلنت إسرائيل و لبنان اتفاقا على وقف إطلاق النار ، وفق ما أفاد البيان المشترك الصادر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. وأضاف البيان أن الجانبين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش ال لبنان ي، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل. وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية لها حرية العمل بدعم أمريكي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية





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