إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف إطلاق النار

اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفاً تاماً لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران. وسيتم إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة.

اتفقت إسرائيل و لبنان على وقف إطلاق النار ، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفاً تاماً لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران . ووفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن، اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش ال لبنان ي السيطرة على المنطقة، مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية.

وستتولى قوات الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة بشكل حصري، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. وسيتم استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وسيتم الاجتماع لإجراء محادثات سياسية وأمنية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وسيتم إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة





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